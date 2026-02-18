Гран-при
Определяем лучший компакт-кроссовер 2025 года — выигрываем Ладу

Гран-при «За рулем»: в 2025 году в России появилось пять компактных кроссоверов

Престижная автомобильная премия Гран-при «За рулем» 2026 близка к выходу на финишную прямую – буквально через три недели мы разыграем автомобиль Lada Iskra SW Cross! Но пока – продолжаем работу, и у каждого нашего читателя все еще есть шанс присоединиться к народному жюри, поучаствовать в выборе лучших новинок 2025 года и стать претендентом на приз!

Для тех, кто еще не принимал участия в этом масштабном действе, коротко рассказываем, что нужно делать.

Мы посчитали, что в прошлом году на российском авторынке появилось 54 новых легковых модели – тут мы учитывали только абсолютные новинки, отбрасывая незначительные обновления текущих моделей, но принимая во внимание недавно появившиеся в РФ прокси-бренды. Для удобства голосования мы разбили всех новичков на 10 классов.

К примеру, давайте взглянем, как выглядят дебютанты в популярнейшем классе компакт-кроссоверов. Вот кому предстоит бороться за место под российским солнцем.

Jetour X50, универсал, 113–147 л.с., передний привод
KGM Korando, универсал, 163 л.с., передний/полный привод
KGM Tivoli, универсал, 163 л.с., передний привод
Tenet T4, универсал, 113–147 л.с., передний привод
Tenet T7, универсал, 150 л.с., передний/полный привод

Итак, тут у нас «чистый Китай», российская прокси-марка и вернувшиеся в новом качестве корейцы. Уже успели понять, кто что из себя представляет? Если не вполне, исчерпывающие сведения о каждом номинанте можно получить по ссылкам выше. Как только восполните пробелы, оставляйте голос за своего фаворита прямо под этой публикацией, а затем – переходите в онлайн-голосование и выбирайте лучшие автомобили 2025 года во всех классах! «Угадывать» не нужно, важен сам ваш голос!

Собственно, в благодарность за ваше потраченное время и высказанное мнение мы и разыгрываем среди участников опроса новую машину! Подчеркнем этот момент еще раз: у каждого из вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross Гран-при

Важно! Для участия в розыгрыше приза при голосовании оставьте свои контакты – нужно же нам будет найти счастливчика!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Лучший компактный кроссовер 2025 года – это...
