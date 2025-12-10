Гран-при
Выбираем лучший компакт-кроссовер — выигрываем Ладу!

Гран-при «За рулем»: пять компакт-кроссоверов дебютировали в РФ в 2025-м

Как уже знают наши постоянные читатели, престижная автомобильная премия Гран-при «За рулем» 2026 начала свою работу. Участникам предстоит определить лучшие новинки российского автомобильного рынка, стартовавшие в 2025 году. Каждый из вас может стать членом жюри этого масштабного действа. И у каждого есть возможность выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!

Напомним, что в 2025-м в России появилось 54 новых модели, для удобства мы разбили их на 10 классов. Обычно мы учитываем только по-настоящему новые машины – рестайлинг, пополнение моторной гаммы или новая комплектация не учитываются. Но в этот раз есть небольшая оговорка: в голосование включены и хорошо известные машины, но дебютировавшие под новыми прокси-брендами.

Что ж, мы начали с легковушек, а теперь переходим к популярнейшему классу – компакт-кроссоверам! Конкуренция тут традиционно высока:

Jetour X50, универсал, 113–147 л.с., передний привод
KGM Korando, универсал, 163 л.с., передний/полный привод
KGM Tivoli, универсал, 163 л.с., передний привод
Tenet T4, универсал, 113–147 л.с., передний привод
Tenet T7, универсал, 150 л.с., передний/полный привод

Пять новинок от трех брендов: «чистый Китай», российская прокси-марка и вернувшиеся в новом качестве корейцы. Полные сведения о каждом номинанте вы сможете получить, пройдя по ссылкам выше. Далее оставьте свой голос за понравившуюся модель прямо под этой публикацией. И главное – перейдите в большое онлайн-голосование и выберете лучшие автомобили 2025 года во всех классах!

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Еще раз подчеркнем важный и приятный момент: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы разыграем среди участников опроса новую машину! У каждого из вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross Гран-при

Для участия в розыгрыше приза при голосовании обязательно оставьте свои контакты, чтобы мы могли найти счастливчика!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2026 – холдинг «Кордиант».
  • Знакомьтесь с номинантами Гран-при «За рулем» 2026.
  • Узнайте, какие автомобили победили в Гран-при «За рулем» 2025.
  • Читайте о том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз.
