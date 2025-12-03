Выбираем лучшую легковую новинку — выигрываем Ладу

Гран-при «За рулем»: в 2025 году в РФ появилось четыре новых легковых модели

Начинает свою работу престижная автомобильная премия Гран-при «За рулем» 2026, в которой читатели определят лучшие новинки авторынка, появившиеся в России в 2025-м. У вас есть возможность стать членом жюри этого масштабного действа, а также – выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!

С какими же дебютантами авторынка предстоит разобраться нашему жюри?

В завершающемся году в России появилось 54 новинки, и для удобства мы разбили их на 10 классов. По традиции, берем только новые модели, без учета рестайлингов и обновлений моторной гаммы. Но ряд оговорок все же делаем, принимая в рассмотрение и хорошо известные машины, но дебютировавшие в 2025-м под новыми прокси-брендами.

Первый класс, который мы предлагаем вашему вниманию, – это легковые автомобили. Тут у нас четыре по-настоящему ярких премьеры:

Lada Iskra, седан/универсал, 90–106 л. с., передний привод Belgee S50, седан, 122 л. с., передний привод

GAC Empow, седан, 170 л. с., передний привод Hongqi H6, лифтбек, 245 л. с., передний привод

Машины очень разные, но все – весьма интересные, и знания о каждой вы сможете освежить или пополнить по приложенным выше ссылкам. Дальше, чтобы стать участником жюри, вам нужно проголосовать за понравившуюся модель прямо под этой публикацией, а затем перейти в большое онлайн-голосование – и пройти его, оценив автомобиль. Давайте решим, какая легковушка должна по праву считаться лучшей!

Еще раз отметим: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross

Чтобы поучаствовать в розыгрыше этой машины, при голосовании не забудьте оставить свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.