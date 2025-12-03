Гран-при
#
История премииНовинкиКроссоверыДоступные автоКитайский автопромКоммерческие автомобили
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Выбираем лучшую легковую новинку — выигрываем Ладу

Гран-при «За рулем»: в 2025 году в РФ появилось четыре новых легковых модели

Начинает свою работу престижная автомобильная премия Гран-при «За рулем» 2026, в которой читатели определят лучшие новинки авторынка, появившиеся в России в 2025-м. У вас есть возможность стать членом жюри этого масштабного действа, а также – выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!

С какими же дебютантами авторынка предстоит разобраться нашему жюри?

В завершающемся году в России появилось 54 новинки, и для удобства мы разбили их на 10 классов. По традиции, берем только новые модели, без учета рестайлингов и обновлений моторной гаммы. Но ряд оговорок все же делаем, принимая в рассмотрение и хорошо известные машины, но дебютировавшие в 2025-м под новыми прокси-брендами.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Первый класс, который мы предлагаем вашему вниманию, – это легковые автомобили. Тут у нас четыре по-настоящему ярких премьеры:

Lada Iskra, седан/универсал, 90–106 л. с., передний привод
Belgee S50, седан, 122 л. с., передний привод
GAC Empow, седан, 170 л. с., передний привод
Hongqi H6, лифтбек, 245 л. с., передний привод

Машины очень разные, но все – весьма интересные, и знания о каждой вы сможете освежить или пополнить по приложенным выше ссылкам. Дальше, чтобы стать участником жюри, вам нужно проголосовать за понравившуюся модель прямо под этой публикацией, а затем перейти в большое онлайн-голосование – и пройти его, оценив автомобиль. Давайте решим, какая легковушка должна по праву считаться лучшей!

Еще раз отметим: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross Гран-при

Чтобы поучаствовать в розыгрыше этой машины, при голосовании не забудьте оставить свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2026 – холдинг «Кордиант».
  • Знакомьтесь с номинантами Гран-при «За рулем» 2026.
  • Узнайте, какие автомобили победили в Гран-при «За рулем» 2025.
  • Читайте о том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз.
25 ноября
Лучший новый легковой автомобиль 2025 года – это...
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Количество просмотров 4457
03.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0