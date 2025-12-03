Выбираем лучшую легковую новинку — выигрываем Ладу
Начинает свою работу престижная автомобильная премия Гран-при «За рулем» 2026, в которой читатели определят лучшие новинки авторынка, появившиеся в России в 2025-м. У вас есть возможность стать членом жюри этого масштабного действа, а также – выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!
С какими же дебютантами авторынка предстоит разобраться нашему жюри?
В завершающемся году в России появилось 54 новинки, и для удобства мы разбили их на 10 классов. По традиции, берем только новые модели, без учета рестайлингов и обновлений моторной гаммы. Но ряд оговорок все же делаем, принимая в рассмотрение и хорошо известные машины, но дебютировавшие в 2025-м под новыми прокси-брендами.
Первый класс, который мы предлагаем вашему вниманию, – это легковые автомобили. Тут у нас четыре по-настоящему ярких премьеры:
Машины очень разные, но все – весьма интересные, и знания о каждой вы сможете освежить или пополнить по приложенным выше ссылкам. Дальше, чтобы стать участником жюри, вам нужно проголосовать за понравившуюся модель прямо под этой публикацией, а затем перейти в большое онлайн-голосование – и пройти его, оценив автомобиль. Давайте решим, какая легковушка должна по праву считаться лучшей!
Еще раз отметим: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross
Чтобы поучаствовать в розыгрыше этой машины, при голосовании не забудьте оставить свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
