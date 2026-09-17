Какой скотч годится для кузовного ремонта — сравнили 11 образцов

Армированная клейкая лента: экспертиза «За рулем», цены

Как быстро закрепить оторвавшуюся после мелкого ДТП часть бампера, временно зафиксировать сорванное зеркало или накладку крыла? Лучше всего с подобными задачами справятся клейкие ленты, они же – скотчи.

Для экспертизы мы приобрели десяток специализированных односторонних скотчей с заявленной шириной около 50 мм. Одиннадцатым участником стала обычная клейкая лента из канцтоваров. Стоимость – от 110 до 1900 рублей.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Методика испытаний

Для клейких лент, которым предстоят силовые упражнения в непредсказуемых условиях (вибрации, грязь, механические воздействия и прочее), мы решили провести три основных испытания.

Участок ленты определенной длины приклеивали к неподвижной основе, а усилие разрыва определяли по электронному динамометру.

Измерение усилия разрыва. Один конец ленты жестко фиксируем на поверхности лабораторного стола, а другой соединяем с динамометром. Затем прилагаем продольное усилие и определяем предельную нагрузку, которую выдерживает лента.

Измерение усилия отрыва от приклеенной поверхности. Участок ленты приклеиваем к поверхности стола, после чего соединяем ее свободный конец с динамометром и прилагаем усилие в перпендикулярном направлении. Определяем нагрузку, необходимую для полного отклеивания ленты от поверхности.

Тест на адгезию: при каком усилии лента потеряет контакт с поверхностью?

Измерение прочности нитей. Один конец ленты жестко фиксируем на поверхности стола, а в другом проделываем отверстие определенного диаметра, через которое присоединяем динамометр. После этого прилагаем усилие вдоль ленты – фиксируем момент ее разрыва.

Для проверки прочности нитей клейких лент в каждой из них создавали «концентратор напряжения» – небольшое отверстие. Не расползется ли лента на отдельные волокна при внутреннем повреждении?

CКОТЧ ИЛИ ЛЕНТА? Термин «Скотч» (Scotch) – изначально торговая марка компании 3M. Позже слово стало нарицательным – как ксерокс. В быту «скотчем» чаще всего называют прозрачную полипропиленовую ленту – упаковочную или канцелярскую. «Клейкая лента» – общее название для всех самоклеящихся лент. В эту категорию входят малярные ленты, изоленты, двусторонние ленты, медицинские пластыри и так далее.

Клейкие ленты — участницы экспертизы «За рулем»

Результаты экспертизы относятся только к данным конкретным образцам.

AVS SCH-010 Примерная цена 430 ₽

У этой ленты самая прочная в нашей выборке структура, а вот адгезия сравнительно невысокая.

В целом – рекомендуем. Daniels Примерная цена 250 ₽

Все параметры хорошие, но вот с упаковкой и этикетками – беда: вообще никакой информации для потребителя!

Нам достался отличный экземпляр, однако рекомендовать не можем: как купить такой же? Klebe bander Примерная цена 390 ₽

Хорошие параметры, однако где информация для пользователя?

К нашему экземпляру претензий нет, но как приобрести аналогичный?

Matrix Примерная цена 530 ₽

Лента явно бытового назначения, однако все наши испытания выдержала достойно.

Рекомендуем. SPA Примерная цена 620 ₽

Усилие разрыва и прочность – достойные, а вот адгезия одна из самых низких в выборке.

Идентификация отсутствует, рекомендовать не можем. Tectis Примерная цена 1900 ₽

Чемпион выборки по адгезии, остальные параметры хорошие.

Рекомендуем.

Tickitape GE 98 BL Примерная цена 1700 ₽

Лента позиционировалась на маркетплейсе как «гоночный скотч». Налицо лучшие показатели в выборке по усилию разрыва, но адгезия – одна из самых низких.

Информации для потребителя нет никакой, поэтому рекомендовать не можем. Изоспан PL Примерная цена 1100 ₽

Заявленная ширина – 50 мм. Лента, согласно этикетке, предназначена для внутренних работ, но наши испытания выдержала достойно.

Рекомендуем. Безымянная лента Примерная цена 110 ₽

Для бытовых целей – нормально, но «силовые упражнения» – не для таких лент.

Для автомобиля – не рекомендуем.

3М 6969 Extra heavy duty duct tape Примерная цена 1750 ₽

Добротный фирменный продукт – даже внешне он смотрится достойно. Все показатели на высоком уровне.

Рекомендуем в первую очередь. НСТ Универсал Примерная цена 430 ₽

Заявленная ширина – 50 мм. Все показатели – одни из самых высоких в выборке.

Рекомендуем в первую очередь.

Результаты испытаний клейких лент

Наименование Усилие разрыва, кг Усилие отрыва от поверхности (адгезия), кг Прочность нитей, кг 3М 6969 22,0 1,6 5,7 AVS SCH-010 12,0 1,0 10,1 Daniels 19,0 1,7 4,3 Klebe bander 16,1 1,1 7,5 Matrix 15,1 1,4 6,7 SPA 14,1 0,9 4,8 Tectis 8,0 3,6 3,3 Tickitape 22,0 1,0 2,3 Изоспан 16,3 1,9 6,0 НСТ Универсал 18,0 1,4 8,0 Безымянная 7,0 0,7 0,0

Выводы

Главный вывод: специализированные клейкие ленты заметно прочнее «обычных»! Единственное, в чем простенькая лента почти не уступает более серьезным скотчам, так это в способности хорошо прилипать к поверхности: усилие для ее отрыва от поверхности составляет 0,7 кг, в то время как у «профи» оно колеблется от 0,9 до 3,6 кг. Кстати, лучшей лентой в этой номинации оказалась Tectis.

А вот прочность нитей самой ленты у обыкновенной ленты вообще «никакая». Лучшей по этому показателю стала лента AVS SCH‑010: ее удалось разодрать на волокна только при усилии 10,1 кг. Чемпионами по усилию разрыва стали 3М 6969 и Tickitape: они продержались до усилия в 22,0 кг. Простенькая лента сдалась при нагрузке 7,0 кг.

Некоторые скотчи, успешно прошедшие испытания, мы не можем рекомендовать, поскольку на них нет никакой идентификации. Нам достались хорошие экземпляры, но как читателю приобрести такие же? Сравнивать продаваемые образцы с нашим фото? Не дело.

С собой мы рекомендуем возить, например, 3М 6969 или НСТ Универсал: параметры хорошие, упаковка в порядке. И пусть они вам никогда не пригодятся!

Ранее эксперты «За рулем» назвали лучшие устройства, препятствующие хищению топлива из бензобака

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах: