От УАЗ‑452 к УАЗ‑3741: как улучшали «Буханку»

УАЗ-452 и УАЗ-3741: что общего и в чем разница

Поскольку внешность ульяновской «Буханки» десятилетиями менялась минимально, порою казалось, что и автомобиль в целом увяз в инженерии конца 1950‑х годов. Но это все-таки не так. Правда, переход от УАЗ‑452 к УАЗ‑3741 оказался очень долгим.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

УАЗ-452

УАЗ‑452

Колесная база 2300 мм

2300 мм Снаряженная масса 1700 кг

1700 кг Грузоподъемность 800 кг

УАЗ-452 представлял собой заметно модернизированный УАЗ‑450 1958 года. Выпускался с 1965 года.

Двигатель УМЗ‑451М

Двигатель УМЗ‑451М

Степень сжатия 6,7

6,7 Рабочий объем 2,45 л (92×92 мм)

2,45 л (92×92 мм) Мощность 72 л. с. при 4000 об/мин

Мотор представлял собой вариант двигателя ГАЗ‑21 (ЗМЗ‑21) 1956 года.

На УАЗ‑452 стояла четырехступенчатая коробка передач (4,12/2,64/1,58/1,0) с синхронизаторами на 3‑й и 4‑й ступенях.

УАЗ‑452 оснащали однодисковым сцеплением с механическим приводом.

На УАЗ‑452 одноконтурная тормозная система с барабанными механизмами.

УАЗ-3741

УАЗ‑3741

Колесная база 2300 мм

2300 мм Снаряженная масса 1720 кг

1720 кг Грузоподъемность 1000 кг

Модернизацию УАЗ‑452 начали в 1974 году и вели поэтапно. Индекс УАЗ‑3741 фургону присвоили в 1977 году, но полный комплекс запланированных изменений завершили лишь в 1985‑м. Правда, внешне машина отличалась, по сути, только светотехникой и наружными зеркалами.

Двигатель УМЗ‑4179

Двигатель УМЗ‑4179

Степень сжатия 7,0

7,0 Рабочий объем 2,45 л (92х92 мм)

2,45 л (92х92 мм) Мощность 76 л. с. при 4000 об/мин

Мощность подняли за счет увеличения степени сжатия, иного карбюратора. Заодно модернизировали системы смазки и охлаждения.

УАЗ‑3741 получил полностью синхронизированную коробку (3,78/2,6/1,55/1,0).

Сцепление на УАЗ‑3741 принципиально не изменилось, но привод сделали гидравлическим.

УАЗ‑3741 получил двухконтурные барабанные тормоза, а позднее – и вакуумный усилитель.

Лестничная рама УАЗ‑452 конструкции 1965 года, заметно отличающаяся от той, что была на первом УАЗ‑450, на УАЗ‑3741 не изменилась. На поздних УАЗ‑452 стояли рессорные подвески с телескопическими амортизаторами. Такими же были подвески УАЗ‑374.

Раздаточная коробка с понижающей передачей 1,94 на УАЗ‑3741, по сравнению с предыдущей моделью, принципиально не изменилась.

Свежая «Буханка»

Ульяновский завод работал в условиях, когда не только не мог довести до производства принципиально новую модель, но и модернизацию стоящих на конвейере машин вел поэтапно и очень медленно.

И все-таки УАЗ‑3741 стал заметно современней 452‑го. Хотя, конечно, не настолько, как хотели те, кто работал на «Буханке». Да и те, кто ее делал – тоже.

Как продвигали наш УАЗ за границей, «За рулем» уже рассказывал.