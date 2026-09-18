От УАЗ‑452 к УАЗ‑3741: как улучшали «Буханку»
Поскольку внешность ульяновской «Буханки» десятилетиями менялась минимально, порою казалось, что и автомобиль в целом увяз в инженерии конца 1950‑х годов. Но это все-таки не так. Правда, переход от УАЗ‑452 к УАЗ‑3741 оказался очень долгим.
УАЗ-452
- Колесная база 2300 мм
- Снаряженная масса 1700 кг
- Грузоподъемность 800 кг
УАЗ-452 представлял собой заметно модернизированный УАЗ‑450 1958 года. Выпускался с 1965 года.
Двигатель УМЗ‑451М
- Степень сжатия 6,7
- Рабочий объем 2,45 л (92×92 мм)
- Мощность 72 л. с. при 4000 об/мин
Мотор представлял собой вариант двигателя ГАЗ‑21 (ЗМЗ‑21) 1956 года.
УАЗ-3741
- Колесная база 2300 мм
- Снаряженная масса 1720 кг
- Грузоподъемность 1000 кг
Модернизацию УАЗ‑452 начали в 1974 году и вели поэтапно. Индекс УАЗ‑3741 фургону присвоили в 1977 году, но полный комплекс запланированных изменений завершили лишь в 1985‑м. Правда, внешне машина отличалась, по сути, только светотехникой и наружными зеркалами.
Двигатель УМЗ‑4179
- Степень сжатия 7,0
- Рабочий объем 2,45 л (92х92 мм)
- Мощность 76 л. с. при 4000 об/мин
Мощность подняли за счет увеличения степени сжатия, иного карбюратора. Заодно модернизировали системы смазки и охлаждения.
Свежая «Буханка»
Ульяновский завод работал в условиях, когда не только не мог довести до производства принципиально новую модель, но и модернизацию стоящих на конвейере машин вел поэтапно и очень медленно.
И все-таки УАЗ‑3741 стал заметно современней 452‑го. Хотя, конечно, не настолько, как хотели те, кто работал на «Буханке». Да и те, кто ее делал – тоже.
Как продвигали наш УАЗ за границей, «За рулем» уже рассказывал.
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