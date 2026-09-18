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От УАЗ‑452 к УАЗ‑3741: как улучшали «Буханку»

УАЗ-452 и УАЗ-3741: что общего и в чем разница

Поскольку внешность ульяновской «Буханки» десятилетиями менялась минимально, порою казалось, что и автомобиль в целом увяз в инженерии конца 1950‑х годов. Но это все-таки не так. Правда, переход от УАЗ‑452 к УАЗ‑3741 оказался очень долгим.

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УАЗ-452

От УАЗ‑452 к УАЗ‑3741: как улучшали «Буханку»
УАЗ‑452

  • Колесная база 2300 мм
  • Снаряженная масса 1700 кг
  • Грузоподъемность 800 кг

УАЗ-452 представлял собой заметно модернизированный УАЗ‑450 1958 года. Выпускался с 1965 года.

Двигатель УМЗ‑451М
Двигатель УМЗ‑451М

Двигатель УМЗ‑451М

  • Степень  сжатия 6,7
  • Рабочий объем 2,45 л (92×92 мм)
  • Мощность 72 л. с. при 4000 об/мин

Мотор представлял собой вариант двигателя ГАЗ‑21 (ЗМЗ‑21) 1956 года.

На УАЗ‑452 стояла четырехступенчатая коробка передач (4,12/2,64/1,58/1,0) с синхронизаторами на 3‑й и 4‑й ступенях.
На УАЗ‑452 стояла четырехступенчатая коробка передач (4,12/2,64/1,58/1,0) с синхронизаторами на 3‑й и 4‑й ступенях.

УАЗ‑452 оснащали однодисковым сцеплением с механическим приводом.
УАЗ‑452 оснащали однодисковым сцеплением с механическим приводом.

На УАЗ‑452 одноконтурная тормозная система с барабанными механизмами.
На УАЗ‑452 одноконтурная тормозная система с барабанными механизмами.

УАЗ-3741

От УАЗ‑452 к УАЗ‑3741: как улучшали «Буханку»
УАЗ‑3741

  • Колесная база 2300 мм
  • Снаряженная масса 1720 кг
  • Грузоподъемность 1000 кг

Модернизацию УАЗ‑452 начали в 1974 году и вели поэтапно. Индекс УАЗ‑3741 фургону присвоили в 1977 году, но полный комплекс запланированных изменений завершили лишь в 1985‑м. Правда, внешне машина отличалась, по сути, только светотехникой и наружными зеркалами.

Двигатель УМЗ‑4179
Двигатель УМЗ‑4179

Двигатель УМЗ‑4179

  • Степень сжатия 7,0
  • Рабочий объем 2,45 л (92х92 мм)
  • Мощность 76 л. с. при 4000 об/мин

Мощность подняли за счет увеличения степени сжатия, иного карбюратора. Заодно модернизировали системы смазки и охлаждения.

УАЗ‑3741 получил полностью синхронизированную коробку (3,78/2,6/1,55/1,0).
УАЗ‑3741 получил полностью синхронизированную коробку (3,78/2,6/1,55/1,0).

Сцепление на УАЗ‑3741 принципиально не изменилось, но привод сделали гидравлическим.
Сцепление на УАЗ‑3741 принципиально не изменилось, но привод сделали гидравлическим.

УАЗ‑3741 получил двухконтурные барабанные тормоза, а позднее – и вакуумный усилитель.
УАЗ‑3741 получил двухконтурные барабанные тормоза, а позднее – и вакуумный усилитель.

Лестничная рама УАЗ‑452 конструкции 1965 года, заметно отличающаяся от той, что была на первом УАЗ‑450, на УАЗ‑3741 не изменилась.
Лестничная рама УАЗ‑452 конструкции 1965 года, заметно отличающаяся от той, что была на первом УАЗ‑450, на УАЗ‑3741 не изменилась.
На поздних УАЗ‑452 стояли рессорные подвески с телескопическими амортизаторами. Такими же были подвески УАЗ‑374.
На поздних УАЗ‑452 стояли рессорные подвески с телескопическими амортизаторами. Такими же были подвески УАЗ‑374.

Раздаточная коробка с понижающей передачей 1,94 на УАЗ‑3741, по сравнению с предыдущей моделью, принципиально не изменилась.
Раздаточная коробка с понижающей передачей 1,94 на УАЗ‑3741, по сравнению с предыдущей моделью, принципиально не изменилась.

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Свежая «Буханка»

Ульяновский завод работал в условиях, когда не только не мог довести до производства принципиально новую модель, но и модернизацию стоящих на конвейере машин вел поэтапно и очень медленно.

И все-таки УАЗ‑3741 стал заметно современней 452‑го. Хотя, конечно, не настолько, как хотели те, кто работал на «Буханке». Да и те, кто ее делал – тоже.

Как продвигали наш УАЗ за границей, «За рулем» уже рассказывал.

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