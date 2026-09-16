А вы знали, что ПАЗ выпускал Оку?

«За рулем» рассказал о прототипах автобусов ПАЗ 665 Ока и ПАЗ 665Т

Павловский автобусный завод в 1964–1970 годах тоже выпускал автомобили под названием Ока – правда, речь шла об автобусах.

Модели ПАЗ‑665 Ока и туристический вариант ПАЗ‑665Т хорошо себя зарекомендовали – в Ницце павловский автобус даже удостоился специального приза.

Именно на таком автобусе впервые появился «железный цветок», ставший впоследствии фирменным логотипом ПАЗа. Однако в серию Ока не пошла – дело ограничилось пятью экземплярами городских моделей и двумя туристическими с некоторыми отличиями между собой. Наработки были использованы при освоении модели ПАЗ‑3205.

ПАЗ 665 Ока

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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Об особенностях конструкции советских автобусов ЛАЗ‑695Б и ЛАЗ‑695Е рассказано здесь.