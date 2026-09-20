Как в СССР защищали автомобили от кражи бензина

«За рулем» рассказал о хитроумных конструкциях бензобака в советских автомобилях

На автомобилях советского производства бензобак часто не имел замка. Причин было несколько – от чисто экономических до идеологических типа «у нас не воруют».

Однако при этом конструкторы находили иные способы защитить бензин от жулья.

В частности, на многих Москвичах доступ к топливному баку был ограничен крышкой багажника – нужно было открыть ее и откинуть панель с номерным знаком.

А на «горбатом» Запорожце ЗАЗ‑965 бак прятался под передним капотом.

Зато на Волгах ГАЗ‑24 решение было простым и понятным: лючок все-таки запирался снаружи механическим замочком. А от слива топлива дополнительной защитой служила металлическая сетка внутри горловины бензобака.

Газ 2402 универсал

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

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О том, был ли дефицит бензина в СССР, рассказано здесь.