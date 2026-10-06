«Скорость не ощущается»: что мы писали об этой машине полвека назад

«За рулем» рассказал, как ВАЗ-2103 воспринимался в момент выхода на рынок

В ноябре 1974 года на выставке, посвященной 50‑летию советского автомобилестроения, на ВДНХ возле ВАЗ‑2103 любопытных собиралось не меньше, чем у Москвича‑2140.

Причем Москвич еще лишь готовили к производству, а «трешку» выпускали уже почти два года. А уж за год до юбилейной выставки вокруг новых Жигулей на улицах граждане толпились, словно это диковинная иномарка...

В новом номере журнала «За рулем» обозреватель Сергей Канунников вспоминает историю вазовской «тройки» – в частности, рассказывает, как ее воспринимали на первых презентациях и в жизни.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Автомобиль стоил на 2000 рублей дороже «единички» – а это годовая зарплата инженера со стажем. Но спрос на советский «люкс» многократно превышал предложение. ВАЗ‑2103 поражал советских автолюбителей роскошью, конкурирующей даже с Волгой ГАЗ‑24, самым престижным личным автомобилем СССР. Новые Жигули отличали модные четыре фары, богатая отделка хромом, поразительные фонарики в торцах передних дверей.

А еще «трешка» удивляла нарядными сиденьями, внутренними ручками‑подлокотниками, панелью приборов с круглыми циферблатами, включая диковинный тахометр.

«Тройка» стала и самым быстрым советским серийным автомобилем. Паспортная максимальная скорость 154 км/ч была на 7 км/ч больше, чем у Волги, и на 12 км/ч, нежели у Москвича‑412 и ВАЗ‑2101. По разгону до 100 км/ч – за 16 секунд – ВАЗ‑2103 опережал Волгу, Москвич и «копейку» на 3–4 секунды.

ВАЗ‑2103 на выставке 50‑летия советского автопрома, осень 1974 года.

Журнал «За рулем» в одном из первым материалов о «трешке» специально напоминал: поскольку скорость в ВАЗ‑2103 «не ощущается», поначалу надо пользоваться педалью газа особенно аккуратно. А привыкать к эффективным тормозам с вакуумным усилителем журнал и вовсе советовал на свободной площадке.

Увлекательная история третьей модели Жигулей — в октябрьском номере «За рулем»! Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Канунникова «Птица-тройка» из журнала «За рулем» №10 за 2026 год.