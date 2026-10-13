Живучий рамный внедорожник: ресурс мотора — свыше 500 тысяч км
Mitsubishi L200 четвертого поколения (выпускался с 2007 до 2015 года) – рамный пикап с неразрезным задним мостом и рессорной подвеской. Длина – 5000 мм, клиренс – 200 мм, грузоподъемность – 900 кг (Double cab).
В России продавали таиландской сборки и только 4х4 с дизелем. Варианты 4х2 и бензиновые проникли с других рынков.
При рестайлинге (2013 год) появилась более мощная модификация дизеля – и при ней другой гидроавтомат. Вообще L200 чаще покупали с механикой – две трети машин на вторичке.
Достоинства
- Простота, надежность, выносливость.
- Прекрасные внедорожные качества.
- Высокая ликвидность.
Недостатки
- «Грузовая» эргономика, простоватое оснащение.
- Сложно найти свежую машину.
Моторы
У турбодизеля 4D56 2.5 (136, 178 л. с.) с чугунным блоком отличная тяга и огромный ресурс. Но и хлопот с ним предостаточно.
Прежде всего, донимают течи – прокладок клапанной крышки и поддона, сальников, датчика давления масла и вакуумного насоса. При обрыве ремня балансирных валов часто рвется также и ремень ГРМ. Частая причина преждевременного выхода ремня из строя – течь сальника коленвала.
Топливная аппаратура плохо переносит некачественное топливо. От него же быстро засоряется система EGR, требуя прочистки. Алюминиевая головка чувствительна к перегревам – возможны пробои прокладки ГБЦ или трещины. Каждые 30 тысяч км желательно регулировать тепловые зазоры.
В ремонте мотор сравнительно несложен и при нормальном уходе служит более 500 тысяч км. Многие владельцы удаляют сажевый фильтр, «глушат» EGR и «чипуют» программу управления.
Коробки передач
Механическая пятиступка V5MB1 достаточно стойкая, но не лишена пары конструктивных болячек: износ синхронизатора второй передачи и стопорного кольца шестерни пятой передачи на промежуточном валу. Еще одна известная проблема – течь сальника вторичного вала, причем масло может попасть на сцепление.
Четырехступенчатый автомат V4A51 слывет неубиваемым, при бережном отношении ходит 350–400 тысяч км. Неисправности сугубо возрастные и связаны с естественным износом. Первым чаще сдается фрикцион блокировки гидротрансформатора. Пятиступенчатый автомат V5AWF столь же хорош, но машин с ним очень мало.
Полный привод
Предлагали две схемы полного привода – жестко подключаемая передняя ось (Easy Select) или постоянный полный привод (Super Select) с блокировкой межосевого дифференциала. Второй (более дорогой) вариант позволяет ездить в режиме 4×4 на любых скоростях.
Обе системы крепки и надежны, все компоненты служат не менее 200 тысяч км. Крестовины карданного вала требуют регулярного обновления смазки. У Super Select необходимо следить за состоянием вакуумных шлангов и клапанов.
Эксплуатационные болячки
- Единственная слабость ходовой части – шаровые опоры передних поперечных рычагов, сдающиеся с интервалами 50–80 тысяч км. При частом посещении бездорожья со схожим темпом изнашиваются ступичные подшипники и некоторые элементы рулевого механизма.
- Говорить о «типичных неисправностях» нет смысла: две трети L200 прошли свыше 200 тысяч км, треть – свыше 300 тысяч км. А после 150 тысяч км уже сказывается износ всего. Это касается и подвески, и электрооборудования, и узлов полного привода – чинить по-любому придется многое.
- Уязвимые к коррозии места – пороги (гниют изнутри), лонжероны рамы, крылья, низ дверей.
Euro NCAP: 2008 - четыре звезды.
Самое массовое предложение на вторичке: L200 2.5D 4×4
Оптимальный выбор: L200 2.5D 4×4
За те же деньги: Land Rover Freelander, Kia Sorento, Nissan Navara, SsangYong Actyon Sports
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