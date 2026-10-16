Зависают, шпионят, боятся хулиганов: уязвимости современных автомобилей

Эксперт «За рулем» рассказал, как проверяют на кибербезопасность «гаджеты на колесах»

В современных автомобилях всё увязано в единую электронную систему, а ее доступ к интернету открывает преступникам и просто хулиганам не окно, а широченные ворота возможностей. Раз машина способна рулить и тормозить сама, значит, есть и возможности «помочь» ей в этом.

Совсем необязательно подавать четкую команду, которую штатная электроника поймет и выполнит. Например, на поворот руля или резкое ускорение. Достаточно забить канал «мусорным» трафиком. Из-за него замедлится работа системы, она может зависнуть или просто не увидеть законную команду от водителя.

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Требует проверки

Всё это хорошо известно и автопроизводителям, и независимым экспертным организациям. Внесены соответствующие процедуры в законодательство. На регулярной основе автопроизводители и независимые лаборатории проводят тесты отдельных электронных компонентов, автомобилей. В России уже разработана методика CyberNCAP, которая станет частью национального рейтинга безопасности RuNCAP.

В составе отечественной методики шесть пакетов испытаний. В каждом определен стандартный набор сценариев, через которые прогоняют тестовую машину.

Задача «вскрыть» ее любой ценой не стоит, главное – проверить на возможные уязвимости стандартные каналы взаимодействия со сторонними гаджетами и объектами. Эксперты пробуют различные варианты подключения и передачи команд, оценивают степень защиты против них штатного программного обеспечения (ПО) автомобиля. Проверяются как безобидные мелкие настройки, так и системы, вмешательство в которые может привести к аварии.

Оценка CyberNCAP войдет в общий рейтинг RuNCAP. Общая часть становится публичной. Подробный технический отчет направляется производителю, у которого будет 90 дней на их анализ и выпуск ПО с исправлениями.

ЧТО ИСПЫТЫВАЮТ В программу российской методики CyberNCAP входят шесть тестов с разным весом в итоговой оценке. За каждое испытание выставляется одна из трех оценок: неудовлетворительная защита (0 баллов), надежная защита (100% баллов) и приемлемая защита с некритичными уязвимостями (50% баллов). Что проверяется Вес в итоговой оценке 1 Физические порты и носители: USB, SD, OBD-II, диагностические разъемы 15% 2 Беспроводные интерфейсы ближнего действия: Wi-Fi, Bluetooth 20% 3 Диагностический доступ и сервисные функции: OBD/UDS 25% 4 Телематика и удаленные сервисы: мобильное приложение, облачное хранилище 25% 5 Связь с дорожной инфраструктурой и другими машинами: V2V, V2X 10% 6 Прочие беспроводные интерфейсы: RFID, NFC, бесключевой доступ, радиоканалы 5%

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Пока тесты на кибербезопасность не запущены официально (как и весь рейтинг RuNCAP), однако первые машины их уже прошли. В специальной лаборатории на Дмитровском автополигоне НАМИ эксперты прогнали по утвержденной программе два электромобиля – кроссовер Tesla Model Y и седан Xiaomi SU7.

Tesla показала высокий уровень стойкости к кибератакам, получив четыре звезды из пяти возможных. Ее рейтинг – 72%. Отмечена недостаточная защита CAN-шины при неавторизованном физическом подключении через диагностический разъем OBD-II и возможность перехвата управления бесключевым доступом по каналу Bluetooth с последующей ретрансляцией сигнала.

Xiaomi заработал три звезды и 60‑процентный рейтинг. Как и у Теслы, возможен неавторизованный доступ к CAN-шине через порт OBD-II. Испытателям удалось отправить команды для управления тормозами и рулем.

Есть пробелы в протоколах защиты телематики, удаленных сервисов, системы диагностики и сервисных функций, алгоритмах доступа по Bluetooth и с помощью ключ-карты.

Я всё вижу

В некоторых странах вводят ограничения на движение машин (чаще всего китайских) в отдельных зонах. Обычно это касается военных объектов: есть опасения, что камеры работают не только на бортовые системы автомобиля, а отправляют записанное видео на сторону.

Такой вывод не требует каких-то сверхъестественных знаний. У многих машин есть встроенный видеорегистратор, то есть изображение записывается на носитель, а не просто транслируется в режиме реального времени. Сами производители не скрывают, что удаленно собирают данные с ездящих по дорогам машин. Официально – строго обезличенно и только в целях дальнейшего развития систем автомобиля. А на самом деле?

По словам представителей НАМИ, на машинах есть камеры, не задействованные в работе ассистентов водителя. Например, у Теслы – на средних стойках кузова и на ветровом стекле. А на кроссовере Zeekr 9Х таких эксперты насчитали целых восемь. Впрочем, и без таких «пасхалок» современные автомобили видят всё на 360 градусов: камеры кругового обзора давно стали обыденностью.

В НАМИ тесты на кибербезопасность проводят в изолированной «стерильной» камере. Никакого стороннего трафика данных в ней нет. Эксперты заметили на некоторых машинах значительный исходящий поток данных, которому, если исходить из официально декларируемых функций автомобиля, взяться неоткуда.

Рядовому водителю до этого, конечно, нет дела: Tesla или Xiaomi точно не перешлют данные о его поездках жене. Однако с точки зрения глобальной безопасности этот аспект требует всестороннего изучения.

Масштаб проблемы

Проблема отнюдь не надуманная. Факты вмешательства в управление и ПО машин фиксируют не первый год по всему миру. Пока – достаточно безобидные. Но ведь это только начало.

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