Российские краш-тесты RuNCAP — насколько они действительно нужны?

Максим Кадаков: В конечном счете за RuNCAP заплатит простой автомобилист

В Росстандарте планируют возобновить работы по внедрению национальной системы краш-тестов RuNCAP. Напомним, еще в 2018 году RuNCAP продвигали как национальную систему сертификации, которая отличалась бы особой строгостью: краш-тесты со скорости 65-70 км/ч и с перекрытием 20-25% – то есть жестче, чем EuroNCAP и даже стандарты США.

Кроме того, планировались испытания на опрокидывание, автоматическое торможение перед препятствием и пешеходом, проверка системы удержания в полосе в условиях частично стертой или скрытой подо льдом разметки... Такая комплексная оценка позволила бы выявлять самые безопасные автомобили. С пандемией работы по внедрению остановились, но теперь могут возобновиться. Понятно, что потребуется госфинансирование. А вот будет ли система добровольной или обязательной для автопроизводителей – пока не совсем ясно.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Дело в том, что наши обязательные требования по безопасности унифицированы с европейскими нормами ЕЭК ООН. Они мягче, чем EuroNCAP. А EuroNCAP – действительно добровольная система, когда автозавод хочет доказать, что его машина отвечает не только обязательным требованиям ЕЭК ООН – но и может получить аж пять звезд по более жесткой методике EuroNCAP. Покупатели в Европе это ценят! Продажи в Европе большие – есть смысл!

У нас же хотят сделать еще более жесткие испытания. Если добровольные – то кто из производителей будет на это тратиться? Это же надо как-то окупить! А если на это пойдут две-три компании, то будет не рейтинг, а междусобойчик.

А если сделать такую систему обязательной, то ее не пройдет ни один отечественный автомобиль. Да и многие импортные будут выглядеть бледно. И, опять же, это огромные деньги. Кто заплатит? В конечном счете – покупатель.

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Источник: Максим Кадаков