ДТП с роботом-курьером: кто будет отвечать?

В городах появляются участники дорожного движения нового типа – роверы

Автономные коробочки на колесиках, выполняющие функции курьеров, уже примелькались на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Зоны их действия локальны, коммерческая польза пока не вполне очевидна. Однако выполненные заказы исчисляются сотнями тысяч в год, а у компании Яндекс обширные планы – в ближайшие месяцы охватить Нижний Новгород и еще десяток больших и малых городов.

О дорожных инцидентах с участием коробочек пока не сообщалось. Но был один тротуарный.

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Курьер не виноват

Московская ГАИ в прошлом году вчинила иск компании Рободоставка («дочка» Яндекса) за недостойное поведение робота-курьера. Двигаясь по тротуару, он создавал умышленную помеху движению, ибо пешеходы были вынуждены сойти на проезжую часть. Хулигана обвинили по статье 12.33 КоАП РФ: для юридических лиц штраф до 300 тысяч рублей.

Защита ответчика сообщила, что действия робота не могут быть «умышленными» в принципе, ибо возможность мыслить не заложена в конструкции. Суд после долгих разбирательств оправдал бедолагу: контакта, опасных маневров и объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения не было.

Но возник прецедент, поставивший вопрос: что делать, если робот «неумышленно» станет участником ДТП – например, на пешеходном переходе. Кто и как несет за это ответственность?

Роверам будет разрешено двигаться по обочинам и правому краю проезжей части – при отсутствии тротуара, велосипедной или пешеходной дорожек, либо двигаться по ним.

Правовое поле

Очевидно, что роботы не являются ни пешеходами, ни полноценными транспортными средствами, и КоАП с ПДД в их отношении, по большому счету, пока бессильны.

А потому правительство экстренно выработало постановление «Об установлении экспериментального правового режима по коммерческой эксплуатации ­роверов».

Роботы-курьеры получили официальное наименование – роверы. Не являются «механическим транспортным средством», но являются «участниками дорожного движения». Заодно появились термины «стоянка ровера», «остановка ровера» и «безопасная остановка ровера».

В документе оговорены базовые параметры машины: длина до 110 см, ширина до 80 см, вес до 120 кг (без учета перевозимого груза), мощность двигателя не более 4 кВт, скорость не выше 25 км/ч, а при пересечении проезжей части – не выше 6 км/ч.

Самое главное – ответственность за нарушение ровером ПДД несет субъект экспериментального правового режима, то есть собственник. Он должен застраховать каждый ровер на 500 тысяч рублей – на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц.

Зачем нужеы роверы?

Аналитики Совкомбанка подсчитали, что содержание одного ровера обходится в 295 тысяч рублей в год (без учета стоимости машины). А оплата труда пешего или велокурьера в Москве и Санкт-Петербурге за год составляет 878 тысяч. Вот и ответ на заданный вопрос. По некоторым оценкам, ровер при плотной загрузке заказами окупится за пару лет.

Яндекс при этом намерен к 2028 году снизить его стоимость на 20% и выпустить 20 тысяч роверов нового, четвертого поколения. В том числе для нужд сторонних компаний – сегодня роверы используют торговые сети Пятерочка и Магнит. Речь не о двух-трех городах, а о 36 регионах.

Роботы-курьеры (роверы) не являются «механическим транспортным средством», но являются «участниками дорожного движения».

Ждем приключений

Будут ли они нарушать? С высокой вероятностью – да, по мере роста их численности. Электроника всё же иногда ошибается в оценке ситуации и может выполнить не вполне адекватные действия. К тому же ПДД требуют уступать дорогу только пешеходам, а роботам – нет.

Роверам же с момента, когда постановление вступит в силу, будет разрешено двигаться по обочинам и правому краю проезжей части – при отсутствии тротуара, велосипедной или пешеходной дорожек, либо двигаться по ним. Автомобилистам к этому можно начинать морально готовиться. По крайней мере, в городах, где роверы уже живут и работают.

Ранее стало известно, что президент поручил убрать с тротуаров электровелосипеды и СИМ.