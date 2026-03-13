#
Что не так в ПДД — составляем список нестыковок

В России могут изменить Правила дорожного движения

Пару лет назад на всероссийском конгрессе Road Traffic Russia речь зашла о несовершенстве нынешних Правил дорожного движения. Общественная палата РФ при поддержке экспертов требовала их полностью переписать, Минтранс и ГИБДД сопротивлялись, полагая, что тактика точечных поправок более разумна.

Устаревшие ПДД в 2026 году: что пора обновить

Споры продолжаются и сейчас – тема острая. И похоже, ПДД все-таки перепишут. По неофициальным сведениям, к 2029 году готовят принципиально новый документ.

А чем, собственно, плох нынешний?

Недостатки современных ПДД

В числе недостатков, приписываемых ПДД, – многословие, обилие избыточных сведений и невнятных формулировок. Ясности же подчас не хватает, и многие водители просто не понимают, как быть в стандартных дорожных ситуациях.

Выразительный пример – обгон медленно движущегося транспортного средства в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен». Кто четко скажет: в каких случаях можно, в каких нельзя?

Новая Стратегия безопасности: чем она отличается от прежней

Официальное толкование знака таково: запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа. Пункт 11.6 основного текста Правил вроде намекает, что «тихоходность» определяется по скорости: менее 30 км/ч – значит тихоход.

Однако в «Основных положениях по допуску ТС к эксплуатации» прописан опознавательный знак «Тихоходное транспортное средство». Осталось выяснить: является ли тихоходом всё, что движется не быстрее 30 км/ч, либо только то, что отмечено такой табличкой.

И уж совсем непонятно, можно ли при обгоне тихохода (или объезде препятствия) пересекать сплошную линию разметки 1.1. Пересекать ее как бы запрещено, но в то же время есть несколько исключений…

Это не единственный путаный момент в Правилах и, может быть, обгон тихохода заслуживает отдельного абзаца, в котором собраны раскиданные по разным главам и приложениям нюансы.

Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга два года назад насчитала в ПДД 120 неточностей и несуразиц.

Что лишнее в ПДД

Что касается многословия, достаточно почитать пункт 1.2, где изложены основные понятия и термины. В частности, присутствует термин «велосипедист» – лицо, управляющее велосипедом. Без него мы бы не разобрались? Но ведь как-то отличаем светофор от иных источников света, хотя в ПДД определения светофора нет.

Ладно, это много места не занимает и большого напряжения ума не требует.

В ПДД прописано, что водитель при выборе скорости должен учитывать дорожные условия. А что именно учесть и какую конкретную ­скорость выбрать? Решай сам.
В отличие от опасного вождения, «выражающегося в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения…». И еще десяток строк, по прочтении которых в голове не остается ничего.

Тоже не страшно, поскольку пункт написан, по всей видимости, только для общего ознакомления в автошколах, ибо на экзаменах такое не спрашивают, и в КоАП РФ наказания за опасное вождение не предусмотрено.

Чего не хватает в ПДД

Новые опасности на наших дорогах — как их избежать

Например, в «основных понятиях…» нет определения жилой зоны, хотя существует знак 5.21 «Жилая зона» и раздел 17 «Движение в жилых зонах». Чем отличается жилая зона от дворовой территории (упомянута в пунктах 10.2 и 17.4)? Предположительно, только наличием знаков 5.21 и 5.22.

Или определение «Парковки (парковочного места)». В советских Правилах 1987 года его не было. В современном разделе 12 «Остановка и стоянка» парковка упоминается, но лишь единожды – как синоним стоянки.

700 изменений в ПДД

Перегруза формулировками и тезисами, не имеющими прямого отношения к дорожному движению, в первоначальной редакции ПДД 1993 года не наблюдалось. Но в дальнешем за тридцать лет в документ внесли 700 изменений.

Иногда изменения Правил дают нежелательные последствия. Так было с круговым движением – порядок проезда за тридцать лет радикально меняли дважды. Стало ли от этого понятнее?
Часть из них по делу: поэтапно появлялись новые транспортные средства, новые знаки, новые меры безопасности, новые подходы к выделенным полосам для маршрутного транспорта, платные дороги и парковки. Так в ПДД обосновались знак «Зарядка для электромобилей», термины «дневные ходовые огни» и «детская удерживающая система».

В основном же множественные непринципиальные уточнения, дополнения и пояснения просто усложнили восприятие главного.

ПДД в других странах

В сфере организации движения мы очень многое заимствовали у европейцев. Но российские ПДД, хоть и основаны на той же Венской конвенции о дорожном движении, у нас свои собственные. И не такие уж они сложные. В европейских странах встречаются Правила намного более насыщенные и длинные, чем у нас, – например, немецкие.

ГАИ 2.0: новые методы отлова нарушителей в 2026 году

И там есть что перенять, например, первую фразу первого параграфа: «Участие в дорожном движении требует постоянной осторожности и взаимного уважения». Или порядок перестроения друг за другом в сужениях (принцип застежки-молнии).

Определенную симпатию вызывает британский дорожный кодекс (The Highway Code). Он толково структурирован, а некоторые пункты сопровождены картинками, изображающими ту ситуацию на дороге, о которой идет речь. Досконально разжеваны круговое движение (в Англии его много) и сосуществование автомобилей с велосипедами и СИМ. Но главное – это предельная внятность ключевых понятий.

Определение безопасной дистанции в наших ПДД: такая дистанция, которая позволит избежать столкновения. И всё. В британском же своде приведена таблица безопасной дистанции и «типичного тормозного пути» для разных скоростей, в футах и в метрах.

Именно этого нам и не достает. Особенно в таких важных ситуациях, как, скажем, обгон на загородной дороге. Как правильно расположить автомобиль за фурой в ожидании «дырки»? В британских Правилах это есть. В наших – нет, и в автошколах этому не учат. Учатся прямо на дороге, результаты иногда плачевны.

Что не так в ПДД — составляем список нестыковок

Что мешает соблюдать ПДД

В дополнение ко всему Правила изложены казенным канцелярским языком, затрудняющим понимание. Многие критики считают, что стилистику надо поменять, сделать текст проще и понятнее.

Динамика — положительная: в России дороги стали безопаснее, чем в США

С этим можно спорить: ПДД и в сегодняшнем виде вполне годны для того, чтобы один раз выучить всё необходимое и успешно сдать экзамены. В конце концов, можно использовать методические пособия, толкующие то же самое, но сравнительно более человеческим языком. Когда-то у нас такие были в ходу – в формате официальных комментариев к ПДД, и по ним учили в автошколах.

Есть надежда, что в «принципиально новых» ПДД учтут все действительно обоснованные замечания и предложения, и мы получим в некотором роде совершенный документ. Но надежда быстро перечеркивается ожидаемыми изменениями на дорогах – например, вот-вот на них массово выйдут беспилотные высокоавтоматизированные транспортные средства. Опять придется вводить новые знаки и термины, дополнять отдельные пункты и так далее. А кстати, обучают ли беспилотники сигналам ­регулировщика?

