Новые водители: чему их учат, сколько это стоит и почему снова критикуют автошколы

Эксперты обсудили подготовку водителей: требования растут, проблемы остаются

9 апреля 2025 года в Общественной палате РФ прошёл круглый стол, на котором обсуждали, как сегодня готовят водителей в автошколах, во сколько обходится обучение и насколько оно эффективно. Поводом для встречи стал приказ Министерства просвещения России об утверждении новых программ обучения и планируемые изменения в закон «О безопасности дорожного движения».

Однако участники быстро перешли от обсуждения документов к более насущным вопросам: нехватки инструкторов, формальным экзаменам и бюрократии, мешающей добросовестным автошколам.

Автошколы крайние? Почему их обвиняют в авариях

Председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева отметила, что автошколы традиционно становятся «козлами отпущения», когда статистика ДТП идет вверх. Однако, по её словам, многочисленные исследования показывают: прямой связи между качеством обучения и числом аварий на дорогах нет.

«На аварийность больше влияют характер водителя и среда, в которую он попадает после обучения. Люди нарушают правила не из-за незнания — они делают это осознанно», — подчеркнула она.

Например, часто встречаются нарушения, не связанные с пробелами в знаниях, — это превышение скорости, вождение в состоянии опьянения.

Это уже зона личной ответственности человека, а не автошколы. Неясно также, по каким критериям собираются оценивать автошколы, что такое «рейтинг автошкол», все формулировки размытые. Если уж ставить цель действительно проверять, нужно четко оговорить, что именно.

Готовят много, но как? И кому это нужно

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по собственности Сергея Тена, который также координирует проект «Безопасные дороги», ежегодно более миллиона россиян получают водительские права. При этом многие учащиеся не заинтересованы в глубоком освоении программы. Так, есть возможность изучать предметы дистанционно, а уж слушает или нет курсант предмет по другую сторону экрана, остается неясным.

Тен также отметил серьёзную нехватку водителей категорий C (грузовики массой свыше 3,5 т), D (автобусы с более чем 8 пассажирскими местами) и E (разрешение на управление транспортными средствами сцепленной техники):

более 37 тысяч — для общественного транспорта,

свыше 60 тысяч — в логистике.

Возраст большинства водителей большегрузов приближается к 60 годам, и, несмотря на хорошие зарплаты, молодёжь идти в профессию не спешит.

Представитель ДОСААФ Андрей Степанов резко раскритиковал «улучшенные» программы подготовки. В них не появляется ничего нового, каждая редакция, на его взгляд, их только ухудшает. По его словам, они перегружены, запутаны и содержат непонятные термины. Есть просто вопиющие технические ошибки. Так введен термин «главный процессор», но никто не знает, что в данном случае под этим подразумевают.

Член правления Национального союза ассоциаций автошкол Светлана Данилова добавила, что до сих пор не существует профессионального стандарта водителя. Нет понимания, кого именно «мы хотим подготовить и по каким критериям оценивать результат».

Экзамен — не показатель?

Исполнительный директор Национального союза ассоциаций автошкол Александр Николаев напомнил: автошколы не выдают права – это делает ГИБДД. Если водитель плохо водит, значит, есть вопросы и к экзаменаторам.

Также Николаев обратил внимание на формальность преподавания курса по первой помощи. Сейчас его часто читает врач, без практической пользы. Курсанты сдали экзамен и забыли. Вместо этого, по его мнению, преподавать должны специалисты МЧС, Красного Креста или участники СВО – те, кто действительно умеет действовать в экстремальных условиях. То есть оказывать первую помощь до приезда медиков.

Александр Холодов, заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, считает, что процесс обучения и сдачи экзамена должен быть строго разделён. Инспектор не должен знать, из какой автошколы пришёл сдавать экзамен курсант – это помогло бы снизить коррупционные риски.

От также считает, что автошколам следует предоставить право предварительной аттестации будущих курсантов. Кто-то приходит совершенно «с нуля» — ничего не зная об автомобиле, а кто-то уже обладает хорошими навыками, и ему нужно лишь освежить знания ПДД и получить удостоверение. Однако стоимость обучения для всех одинаковая.

Хорошо было бы ввести некий ценовой коридор, в рамках которого автошкола могла бы назначать индивидуальную стоимость обучения, исходя из уровня подготовки конкретного ученика.

Ответ ГИБДД

Представитель ГИБДД Антон Царев сообщил, что в 2024 году на 10% увеличилось количество курсантов, успешно сдавших экзамен с первого раза. Однако одновременно на 10% выросло и число погибших в ДТП по вине молодых водителей со стажем от одного до двух лет.

Царев считает, что рейтинг автошкол можно было бы формировать на основе двух показателей — доли курсантов, сдавших экзамен с первого раза, и количества выпускников, попавших в ДТП в первый год после окончания обучения.

В ходе обсуждения представители автошкол задали вопрос о подготовке инспекторов-экзаменаторов. На это Царев ответил, что квалификационные требования к инспекторам и периодичность их переподготовки регулируются постановлением №297, а сама переподготовка проводится на внутреннем уровне МВД.

Давление на честные автошколы

Член Комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Владимир Коробчак считает, что чрезмерное усложнение бюрократических процедур приводит к вытеснению с рынка добросовестных автошкол, тогда как недобросовестные организации демпингуют, не беспокоясь о своей репутации.

Одной из острых он называет проблему владения земельными участками, используемыми под автодромы. Автошколы нередко вкладывают значительные средства в их обустройство, однако участки предоставляются лишь в аренду сроком на 10 лет. По истечении этого срока необходимо заново участвовать в тендере, и вовсе не факт, что именно та автошкола, которая вложила ресурсы и усилия в развитие площадки, сможет снова выиграть право её использовать.

Обучение всё дороже — и не всегда качественнее

Директор частной автошколы №3 ВОА (Санкт-Петербург) Александр Останин сообщил, что полное обучение сегодня обходится в сумму от 80 до 100 тысяч рублей. Это расходы на аренду, оборудование и зарплаты. Однако на рынке встречаются предложения по 30–40 тысяч — часто от автошкол с сомнительной репутацией. И честные автошколы вынуждены подстраиваться, чтобы не терять учеников, от этого страдает качество.

Он предложил:

сократить часы обучения вождению, как это сделано в Беларуси и Казахстане (с 56 до 50 часов);

вернуть временные водительские удостоверения, которые выдавались на два года, чтобы снизить аварийность среди новичков.

Что дальше: готов ли приказ к реализации?

С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ об утверждении новых программ обучения. Однако участники круглого стола считают документ сырым и непроработанным.

«Кого мы хотим подготовить? Кто будет обучать? Кто будет оценивать? Где взять специалистов, если кадров в автошколах и так не хватает?» — задавались вопросами участники.

Они сошлись во мнении, что программа должна быть четко прописанной и долгосрочной. Её не следует пересматривать каждые пять лет, это только сбивает с толку. Возможно, также следует ввести институт наставничества в автошколах, чтобы опытные инструкторы могли обучать молодых специалистов.

Модератором круглого стола выступил Валерий Солдунов, член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, председатель Всероссийского общества автомобилистов. Он подчеркнул важность открытого диалога между обществом, законодательной властью, образовательными учреждениями и профильными ведомствами. По его словам, только совместными усилиями можно воспитать грамотных и законопослушных участников дорожного движения и тем самым снизить аварийность на дорогах.

От издательства «За рулем» участником Круглого стола был Степан Кузьменко, замгендиректора холдинга, который после мероприятия также поделился своим мнением:

– Система подготовки водителей в России сегодня переживает непростой период. Среди основных проблем – избыточная бюрократия, устаревшие и перегруженные программы, нехватка квалифицированных преподавателей и инструкторов. Но спрос на качественное обучение есть, и он растёт, особенно в условиях усложняющейся дорожной инфраструктуры. Реформирование необходимо, но нужно сделать так, чтобы оно было не формальным, а по-настоящему рабочим.

Со своей стороны, мы, как профильное СМИ, готовы не просто фиксировать происходящее, но и всесторонне освещать реформы, поднимать проблемные вопросы, делиться лучшими практиками и мнением экспертов, чтобы способствовать формированию по-настоящему эффективной и современной системы подготовки водителей в России.