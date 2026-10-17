8 шагов по выбору АКБ: инструкция «За рулем»

Как не ошибиться при покупке аккумулятора для своего авто

1. Уточняем габариты

Покупаемая батарея ъ обязана уместиться на штатном месте. Ошибетесь на сантиметр – пиши пропало. Не стесняйтесь измерить габариты штатной батареи рулеткой и свериться с «аккумуляторными» сайтами.

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2. Национальный вопрос

Сленг делит основную массу батарей на «азиаток» и «европеек». Они отличаются размерами и типом корпуса, а также расположением полюсных выводов. Обычно батареи азиатского исполнения выше европейских, поэтому многие «европейские» АКБ можно использовать в авто­мобилях с Востока, но не наоборот. «Азиаткам» добавляют «роста» выступающие полюсные выводы.

На современных автомобилях плюсовой провод часто снабжен блоком с предохранителями и разводкой. На азиатских машинах этот блок может не уместиться в углублении европейской батареи.

3. Полярность

По электрическим характеристикам батареи прямой и обратной полярности абсолютно одинаковы, но приобретать надо батарею той же полярности, что и штатная – иначе длины штатных присоединительных проводов наверняка не хватит.

4. Крепление

Старайтесь приобретать АКБ того же типа, что использовалась прежде. На европейских автомобилях обычно применяют нижнее крепление – у АКБ есть выступ на корпусе, за который цепляется прижимная планка.

У большинства «азиаток» применено верхнее крепление: планка проходит по верхней плоскости батареи, ее притягивают две шпильки. Так иногда можно притянуть и европейскую батарею, если хватит резьбы на шпильках – а вот «азиатку» без нижнего фланца в моторном отсеке европейской машины не закрепить.

5. Тип

Какую батарею выбрать – AGM, «обычную» SLI или «промежуточную» EFB? Главный недостаток AGM один: они примерно вдвое дороже… Батареи AGM всегда могут заменить «обычную» АКБ, а вот обратная замена нежелательна. На автомобилях, где возможны глубокие разряды АКБ (есть предпусковой подогреватель, система старт-стоп и так далее), простым батареям делать нечего.

6. Емкость

Емкость батареи в ампер-часах должна быть не меньше штатной – не слушайте сказки про то, что АКБ повышенной емкости будет недозаряжаться, это не так.

Многие батареи при одинаковых габаритах имеют разную емкость, поскольку различаются числом пластин. Берите ту, где указано максимальное для данных размеров значение ампер-часов.

7. Бренд

При прочих равных условиях старайтесь брать батареи со знакомыми названиями, которые обычно оказываются в победителях экспертиз «За рулем». Батарей-однодневок с яркими этикетками и завлекающими названиями типа «Синяя пантера» лучше избегать.

8. Цена

Низкая цена почти всегда говорит о том, что продавец заказал на каком-то предприятии партию АКБ, напоминающих снаружи настоящие, но при этом почти пустых внутри. Грубо говоря, в них недокладывают свинца. Берите самые тяжелые!

О том, что важно сделать со старой АКБ, пока не похолодало, «За рулем» уже рассказывал.

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