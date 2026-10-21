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Птица-«тройка»: самая сенсационная модель молодого АВТОВАЗа

ВАЗ-2103: история и секреты народной любви к «трешке»

Конечно, у каждого автомобиля существуют поклонники. Но в истории Жигулей «тройка» ВАЗ‑2103 занимает особое место. В 70‑х – начале 80‑х годов она стала советской сенсацией, но оказалась куда менее массовой и долгоиграющей, чем «пятерка» и «шестерка».

ВАЗ‑2103 делали всего 12 лет, и сегодня он прочно ассоциируется именно с СССР – ушедшей, для многих совсем незнакомой, а потому легендарной цивилизацией. Вовремя уйти – тоже большое дело и неплохой повод для уважения потомков.

Прощай, FIAT!

Договор с концерном FIAT подразумевал в том числе создание так называемого «автомобиля № 2» – люксовой версии Жигулей первого поколения. Итальянцы предложили готовый уже FIAT 125, производство которого они начали в 1967 году.

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Машина имела более богатую отделку, чем FIAT 124 – прообраз «копейки», немного увеличенную базу и двухвальный мотор объемом 1,6 л, развивающий 90 л. с. На модификации 125S 1968 года стоял 100‑сильный двигатель, а помимо четырехступенчатой коробки передач можно было заказать пятиступенчатую и даже трехступенчатый автомат. Кроме того, FIAT 125 отличали передняя подвеска McPherson и задняя, хоть и рессорная, но с реактивными штангами, а также дисковые тормоза на всех колесах.

Шасси FIAT 125 очень сильно отличалось от советского.
Шасси FIAT 125 очень сильно отличалось от советского.

Но всё это для советского люксового автомобиля было неприемлемо – его задумали максимально унифицированным с ВАЗ‑2101. Более мощные двигатели были уже заложены при создании мотора «копейки».

На ВАЗ‑2103 установили двигатель объемом 1,5 л (76×80 мм) мощностью 75 л. с. при 5600 об/мин. Позднее планировали поставить и мотор объемом 1,6 л.

Шасси по сравнению с ВАЗ‑2101 не изменили, но тормоза быстрой машины дополнили вакуумным усилителем.

Пока в Италии испытывали два первых прототипа еще с кузовами ВАЗ‑2101, в дизайн-студии Фиата совместно с советскими специалистами создали оригинальный «автомобиль № 2». С моделью FIAT 125 машина не имела практически ничего общего.

FIAT 125 выпускали с 1967 года.
FIAT 125 выпускали с 1967 года.

Кстати, параллельно итальянцы сделали и люксовую версию FIAT 124S. Его выпуск на стандартном шасси 124‑го, но с 69‑сильным двигателем объемом 1,4 л начали в 1968 году. Позднее на этот автомобиль ставили моторы и в 80, и в 90 л. с. Но ВАЗ‑2103 не был похож и на FIAT 124S – выглядел оригинально и даже наряднее.

Неходовой макет ВАЗ‑2103, по стилистике уже очень близкий к будущей серийной машине, прибыл в СССР в августе 1968 года. В 1969‑м по паре образцов испытывали в Италии и в НАМИ. В том же году сделали седьмой, так называемый эталонный образец, но и его еще дорабатывали в мелких деталях.

FIAT 124 Special – конструктивный аналог ВАЗ‑2103.
FIAT 124 Special – конструктивный аналог ВАЗ‑2103.

Параллельно итальянцы подготовили машину к краш-тесту. За эту работу по договору отвечали именно они.

В последней паре эталонных машин был уже и ВАЗ‑21032 – с правым рулевым управлением.

Официально производство ВАЗ‑2103 начали 5 декабря 1972 года. Но это были не совсем те машины, которые задумали.

Люкс номер три

Как всегда, во имя парадных рапортов новую модель запускали в спешке. Первые ВАЗ‑2103В (временный) имели шины и внутреннюю отделку ВАЗ‑2101. И неполная комплектация была не единственной проблемой.

Салон раннего ВАЗ‑2103В с элементами ВАЗ‑2101.
Салон раннего ВАЗ‑2103В с элементами ВАЗ‑2101.

Установку новой панели приборов корректировали уже на конвейере. Для оптимального охлаждения двигателя вскоре после начала выпуска сделали отверстия под решеткой радиатора – на первых машинах прорезей не было. Позднее мелкие отверстия заменили двумя крупными.

Довольно долго боролись и с появлявшимся на булыжнике скрипом кузова в районе сочленения передних крыльев и рамки ветрового стекла. Победить проблему, связанную, как выяснилось, с дефектами сварочного оборудования, удалось только на серийных машинах.

На ранние ВАЗ‑2103 ставили итальянские и чехословацкие фары. Советская промышленность освоила их выпуск только в середине 70‑х годов. На самые первые «тройки» ставили и итальянские задние фонари с указателями поворотов сверху.

Ранний серийный ВАЗ‑2103.
Ранний серийный ВАЗ‑2103.

Ранние двигатели ВАЗ‑2103 имели степень сжатия 8,8, с конца 1973 года – 8,5.
Ранние двигатели ВАЗ‑2103 имели степень сжатия 8,8, с конца 1973 года – 8,5.

Выпустив в 1972 году чуть больше девятисот временных машин и около полутора тысяч уже полноценных ВАЗ‑2103, годом позже начали массовое производство нового советского «люкса».

Конечно, именно новый ВАЗ‑2103 стал 21 декабря 1973 года миллионным автомобилем Волжского автозавода. А вскоре на черных служебных «трешках» стало ездить руководство предприятия.

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Престиж позднего социализма

В ноябре 1974 года на выставке, посвященной 50‑летию советского автомобилестроения, на ВДНХ возле ВАЗ‑2103 любопытных собиралось не меньше, чем у Москвича‑2140. Хотя его еще лишь готовили к производству, а «трешку» выпускали уже почти два года. А уж за год до юбилейной выставки вокруг новых Жигулей на улицах граждане толпились, словно это диковинная иномарка.

Птица-«тройка»: самая сенсационная модель молодого АВТОВАЗа

Багажник ВАЗ‑2103 отделали пластиком.
Багажник ВАЗ‑2103 отделали пластиком.

В отношении ВАЗ‑2103 интерес был и практическим. Автомобиль был на 2000 рублей дороже «единички» – а это годовая зарплата инженера со стажем. Но спрос на советский «люкс» многократно превышал предложение.

ВАЗ‑2103 поражал неизбалованных советских автолюбителей роскошью, всерьез конкурирующей даже с Волгой ГАЗ‑24 – самым престижным личным автомобилем СССР. Новые Жигули отличали модные четыре фары, богатая отделка хромом, поразительные фонарики в торцах передних дверей. А еще «трешка» удивляла нарядными сиденьями, внутренними ручками-подлокотниками, панелью приборов с круглыми циферблатами, включая диковинный тахометр.

Салон «тройки» стал эталоном шика. Удивляли и фонарики в торцах передних дверей. Диковиной выглядел тахометр. «Трешка» получила также штатный радиоприемник.
Салон «тройки» стал эталоном шика. Удивляли и фонарики в торцах передних дверей. Диковиной выглядел тахометр. «Трешка» получила также штатный радиоприемник.

«Тройка» стала и самым быстрым советским серийным автомобилем. Паспортная максимальная скорость 154 км/ч была на 7 км/ч больше, чем у Волги и на 12 км/ч, нежели у Москвича‑412 и ВАЗ‑2101. По разгону до 100 км/ч – за 16 секунд – ВАЗ‑2103 опережал Волгу, Москвич и «копейку» на 3–4 секунды.

Журнал «За рулем» в одном из первым материалов о «трешке» специально напоминал: поскольку скорость в ВАЗ‑2103 «не ощущается», поначалу надо пользоваться педалью газа особенно аккуратно. А привыкать к эффективным тормозам с вакуумным усилителем журнал и вовсе советовал на свободной площадке.

О том, как вазовская «трешка» стала мировой знаменитостью, мы еще расскажем – заходите почаще!

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