Птица-«тройка»: самая сенсационная модель молодого АВТОВАЗа

ВАЗ-2103: история и секреты народной любви к «трешке»

Конечно, у каждого автомобиля существуют поклонники. Но в истории Жигулей «тройка» ВАЗ‑2103 занимает особое место. В 70‑х – начале 80‑х годов она стала советской сенсацией, но оказалась куда менее массовой и долгоиграющей, чем «пятерка» и «шестерка».

ВАЗ‑2103 делали всего 12 лет, и сегодня он прочно ассоциируется именно с СССР – ушедшей, для многих совсем незнакомой, а потому легендарной цивилизацией. Вовремя уйти – тоже большое дело и неплохой повод для уважения потомков.

Прощай, FIAT!

Договор с концерном FIAT подразумевал в том числе создание так называемого «автомобиля № 2» – люксовой версии Жигулей первого поколения. Итальянцы предложили готовый уже FIAT 125, производство которого они начали в 1967 году.

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Машина имела более богатую отделку, чем FIAT 124 – прообраз «копейки», немного увеличенную базу и двухвальный мотор объемом 1,6 л, развивающий 90 л. с. На модификации 125S 1968 года стоял 100‑сильный двигатель, а помимо четырехступенчатой коробки передач можно было заказать пятиступенчатую и даже трехступенчатый автомат. Кроме того, FIAT 125 отличали передняя подвеска McPherson и задняя, хоть и рессорная, но с реактивными штангами, а также дисковые тормоза на всех колесах.

Шасси FIAT 125 очень сильно отличалось от советского.

Но всё это для советского люксового автомобиля было неприемлемо – его задумали максимально унифицированным с ВАЗ‑2101. Более мощные двигатели были уже заложены при создании мотора «копейки».

На ВАЗ‑2103 установили двигатель объемом 1,5 л (76×80 мм) мощностью 75 л. с. при 5600 об/мин. Позднее планировали поставить и мотор объемом 1,6 л.

Шасси по сравнению с ВАЗ‑2101 не изменили, но тормоза быстрой машины дополнили вакуумным усилителем.

Пока в Италии испытывали два первых прототипа еще с кузовами ВАЗ‑2101, в дизайн-студии Фиата совместно с советскими специалистами создали оригинальный «автомобиль № 2». С моделью FIAT 125 машина не имела практически ничего общего.

FIAT 125 выпускали с 1967 года.

Кстати, параллельно итальянцы сделали и люксовую версию FIAT 124S. Его выпуск на стандартном шасси 124‑го, но с 69‑сильным двигателем объемом 1,4 л начали в 1968 году. Позднее на этот автомобиль ставили моторы и в 80, и в 90 л. с. Но ВАЗ‑2103 не был похож и на FIAT 124S – выглядел оригинально и даже наряднее.

Неходовой макет ВАЗ‑2103, по стилистике уже очень близкий к будущей серийной машине, прибыл в СССР в августе 1968 года. В 1969‑м по паре образцов испытывали в Италии и в НАМИ. В том же году сделали седьмой, так называемый эталонный образец, но и его еще дорабатывали в мелких деталях.

FIAT 124 Special – конструктивный аналог ВАЗ‑2103.

Параллельно итальянцы подготовили машину к краш-тесту. За эту работу по договору отвечали именно они.

В последней паре эталонных машин был уже и ВАЗ‑21032 – с правым рулевым управлением.

Официально производство ВАЗ‑2103 начали 5 декабря 1972 года. Но это были не совсем те машины, которые задумали.

Люкс номер три

Как всегда, во имя парадных рапортов новую модель запускали в спешке. Первые ВАЗ‑2103В (временный) имели шины и внутреннюю отделку ВАЗ‑2101. И неполная комплектация была не единственной проблемой.

Салон раннего ВАЗ‑2103В с элементами ВАЗ‑2101.

Установку новой панели приборов корректировали уже на конвейере. Для оптимального охлаждения двигателя вскоре после начала выпуска сделали отверстия под решеткой радиатора – на первых машинах прорезей не было. Позднее мелкие отверстия заменили двумя крупными.

Довольно долго боролись и с появлявшимся на булыжнике скрипом кузова в районе сочленения передних крыльев и рамки ветрового стекла. Победить проблему, связанную, как выяснилось, с дефектами сварочного оборудования, удалось только на серийных машинах.

На ранние ВАЗ‑2103 ставили итальянские и чехословацкие фары. Советская промышленность освоила их выпуск только в середине 70‑х годов. На самые первые «тройки» ставили и итальянские задние фонари с указателями поворотов сверху.

Ранний серийный ВАЗ‑2103.

Ранние двигатели ВАЗ‑2103 имели степень сжатия 8,8, с конца 1973 года – 8,5.

Выпустив в 1972 году чуть больше девятисот временных машин и около полутора тысяч уже полноценных ВАЗ‑2103, годом позже начали массовое производство нового советского «люкса».

Конечно, именно новый ВАЗ‑2103 стал 21 декабря 1973 года миллионным автомобилем Волжского автозавода. А вскоре на черных служебных «трешках» стало ездить руководство предприятия.

Престиж позднего социализма

В ноябре 1974 года на выставке, посвященной 50‑летию советского автомобилестроения, на ВДНХ возле ВАЗ‑2103 любопытных собиралось не меньше, чем у Москвича‑2140. Хотя его еще лишь готовили к производству, а «трешку» выпускали уже почти два года. А уж за год до юбилейной выставки вокруг новых Жигулей на улицах граждане толпились, словно это диковинная иномарка.

Багажник ВАЗ‑2103 отделали пластиком.

В отношении ВАЗ‑2103 интерес был и практическим. Автомобиль был на 2000 рублей дороже «единички» – а это годовая зарплата инженера со стажем. Но спрос на советский «люкс» многократно превышал предложение.

ВАЗ‑2103 поражал неизбалованных советских автолюбителей роскошью, всерьез конкурирующей даже с Волгой ГАЗ‑24 – самым престижным личным автомобилем СССР. Новые Жигули отличали модные четыре фары, богатая отделка хромом, поразительные фонарики в торцах передних дверей. А еще «трешка» удивляла нарядными сиденьями, внутренними ручками-подлокотниками, панелью приборов с круглыми циферблатами, включая диковинный тахометр.

Салон «тройки» стал эталоном шика. Удивляли и фонарики в торцах передних дверей. Диковиной выглядел тахометр. «Трешка» получила также штатный радиоприемник.

«Тройка» стала и самым быстрым советским серийным автомобилем. Паспортная максимальная скорость 154 км/ч была на 7 км/ч больше, чем у Волги и на 12 км/ч, нежели у Москвича‑412 и ВАЗ‑2101. По разгону до 100 км/ч – за 16 секунд – ВАЗ‑2103 опережал Волгу, Москвич и «копейку» на 3–4 секунды.

Журнал «За рулем» в одном из первым материалов о «трешке» специально напоминал: поскольку скорость в ВАЗ‑2103 «не ощущается», поначалу надо пользоваться педалью газа особенно аккуратно. А привыкать к эффективным тормозам с вакуумным усилителем журнал и вовсе советовал на свободной площадке.

О том, как вазовская «трешка» стала мировой знаменитостью, мы еще расскажем – заходите почаще!

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