«Москва слезам не верит», «Ирония судьбы» и еще три хита 70-х: их объединила... «тройка»!

Эксперт Канунников рассказал о лучших киноролях ВАЗ-2103

О том, как появилась ВАЗ-2103 и за что ее полюбили в Союзе, читайте тут.

Машина молниеносно стала самой престижной после Волги. Советское кино 70‑х годов очень реалистично и точно нарисовало портреты типичных владельцев ВАЗ‑2103.

В фильме «Поворот» – преуспевающий молодой ученый. В «Иронии судьбы, или С легким паром» – типичный советский администратор. В картине «Москва слезам не верит» на престижном темно-синем седане ездит модно одетая дама – директор крупной фабрики.

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Именно ВАЗ‑2103 – самую модную советскую машину – снимали и в «Невероятных приключениях итальянцев в России» в качестве прокатного автомобиля. К слову, в те годы в прокат в Союзе машины выдавали лишь иностранцам.

А самую колоритную роль ВАЗ‑2103 сыграл в фильме Инессы Селезневой «Дневной поезд» 1976 года, где… машины не было. Зато одна из героинь – бывшая знаменитая спортсменка – с иронией говорит, что она «престижная женщина, как третья модель Жигулей». Действительно, термин «престижный», всё чаще звучавший в позднем СССР, к вазовской «тройке» имел самое непосредственное отношение.

В роли самого себя

Самые известные роли ВАЗ‑2103 в советском кино – в фотогалерее ниже.

О мировой славе самой престижной модели Жигулей мы еще расскажем – заходите почаще!