Новые Лотосы, КАМАЗы, МАЗы — комтранс переходит на газ

Выставка Comtrans‑2026: главные новинки и тренды авторынка

Главный лейтмотив выставки, впервые прошедшей в Казани, – адаптация к новым экономическим реалиям.

Рынок комтранса переживает серьезные изменения: уход европейских брендов, рост доли китайских производителей, активное развитие российских марок и поиск новых логистических решений. Набирает ­обороты альтернативное топливо – прежде всего газ.

Грузовики

КАМАЗ показал седельный магистральный газовый тягач модели 54902, причем в двух вариантах: на сжатом газе (500 л в пяти баллонах) или на сжиженном (криобаки на 300 или 450 л).

Работающий в паре с автоматической коробкой передач четырехтактный дизель Weichai имеет объем 12 л и мощность 400 л. с.

КамАЗ‑54902 КамАЗ‑54902

Белорусский МАЗ представил сразу два газовых седельных тягача: трехосный МАЗ‑64А02N с мотором на 419 сил и запасом сжатого газа 900 л, а также двухосный МАЗ‑54402N с объемом баллонов 1292 л.

МАЗ‑3303948 МАЗ‑3303948

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Под брендом Лотос исключительно газомоторные грузовики выпускаются в Набережных Челнах. Лотос Кадет полной массой 12 т с газовым мотором Yuchai мощностью 170 л. с. имеет запас газа до 420 л (и запас хода 550 км). Более крупный 18‑тонный Лотос Титан с 280‑сильным двигателем на 1060 л газа может проехать до 790 км.

Лотос Титан Лотос Титан

Миасский автозавод обошелся без газа, но представил новую линейку капотников Урал 80 с колесной формулой 4×4. У него мотор ЯМЗ‑53503 (240 сил) и большой выбор по колесной базе и длине рамы. С базой 4400 мм и общей длиной 6980 мм это самый маленький Урал: максимальные габариты – длина 8300 мм и база 5265 мм.

Урал 80 Урал 80

Пикап

Компания Соллерс показала версию пикапа ST8 с автоматической коробкой передач. Восьмиступенчатый гидроавтомат в китайском исполнении, но с архитектурой Aisin сочетается с двухлитровым бензиновым турбомотором на 224 силы.

Автомобиль обещает быть самым доступным на данный момент пикапом с автоматом.

Автобусы

У автобусов – тоже тренд на газомоторное топливо.

МАЗ‑3303948 длиной более 12 метров и пассажировместимостью до 76 человек оснащен газовым мотором на 280 л. с. и баллонами объемом 960 л.

МАЗ‑3303948

Близкий по идеологии Лотос Неон той же длины и мощности вмещает 101 человека, а объем баллонов 984 л обеспечивает дальность хода не менее 450 км.

Автобус Лотос 105 компактнее (длина 10,5 м и вместимость 86–92 человека, двигатель на 260 л. с.), но может быть в двух исполнениях. Со сжатым газом (984 л) заявленный запас хода не менее 500 км, со сжиженным (криобак на 450 л) – не менее 600 км.

Лотос 105

Электрическая тема тоже не забыта. На стенде компании УТТЗ из Уфы – электробус УТТЗ‑624201 Электрогород длиной более 12 м на 70 человек. Со 180‑сильным электромотором без пополнения батареи в 400 кВт·ч запас хода – 240 км.

УТТЗ‑624201 Электрогород

Спецтехника

Нижегородская компания Промтех показала специализированные автомобили на базе тольяттинского SKM M9.

Скорая помощь класса B имеет салон, в котором свободно разместится и медперсонал, и пациент на каталке – при сравнительно небольших габаритах: длина 5364 мм, высота 2420 мм. В тесных дворах будет удобнее.

SKM M9 АСМП SKM M9 АСМП

Бронированный переднеприводный минивэн SKM M9 защищен по классу БР‑4. Двухтонная стальная капсула увеличила массу автомобиля до 4,5 т и выдерживает выстрелы из автомата Калашникова и СВД. Внутри – семь кресел от Мерседеса V‑класса. Дизель 2.0 (148 л. с.) и трансмиссия – без изменений.

Микроавтобус

Соллерс SF7

Конкурент длиннобазной Газели – автобус малого класса Соллерс SF7 длиной 7,5 м с 22 сидячими местами. Двигатель – дизель 2.7 (150 сил), шестиступенчатая коробка передач – производства ЗМЗ. Начало производ-ства – до конца текущего года, а цену обещают ниже, чем у Газели Некст.

Прицепы

Главные тенденции в сегменте прицепов – снижение массы и повышение прочности, что позволяет увеличивать полезную нагрузку без увеличения веса автопоезда.

Компания Тонар показала полуприцеп-контейнеровоз с рамой из стали повышенной прочности, которую варит компания Северсталь. Снижение снаряженной массы – с 6,2 до 5,54 т, в том числе и за счет использования кованых легкосплавных колес – каждое дает экономию 40 кг.

Уралавтоприцеп (ЧМЗАП) представил низкорамный полуприцеп-тяжеловоз для спецтехники и негабаритных грузов грузоподъемностью 52 т. Особенность – схема расположения осей: первая подъемная, вторая стационарная, а третья и четвертая самоустанавливающиеся и могут поворачиваться на угол до 20 градусов вслед за траекторией полуприцепа, что должно облегчать маневрирование.

Компания Бецема разработала облегченный четырехосный полуприцеп-цистерну для цемента с алюминиевым резервуаром объемом 30 м³. С учетом отказа от перевозимого компрессора и запасного колеса прицеп полегчал до 5,4 т, а грузоподъемность выросла на 2 т.

О том, каковы требования к перевозке бензина и дизтоплива в канистрах, «За рулем» уже рассказывал.

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