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Новые Лотосы, КАМАЗы, МАЗы — комтранс переходит на газ

Выставка Comtrans‑2026: главные новинки и тренды авторынка

Главный лейтмотив выставки, впервые прошедшей в Казани, – адаптация к новым экономическим реалиям.

Рынок комтранса переживает серьезные изменения: уход европейских брендов, рост доли китайских производителей, активное развитие российских марок и поиск новых логистических решений. Набирает ­обороты альтернативное топливо – прежде всего газ.

Грузовики

КАМАЗ показал седельный магистральный газовый тягач модели 54902, причем в двух вариантах: на сжатом газе (500 л в пяти баллонах) или на сжиженном (криобаки на 300 или 450 л).

Работающий в паре с автоматической коробкой передач четырехтактный дизель Weichai имеет объем 12 л и мощность 400 л. с.

Новые Лотосы, КАМАЗы, МАЗы — комтранс переходит на газ
КамАЗ‑54902
Новые Лотосы, КАМАЗы, МАЗы — комтранс переходит на газ
КамАЗ‑54902

Белорусский МАЗ представил сразу два газовых седельных тягача: трехосный МАЗ‑64А02N с мотором на 419 сил и запасом сжатого газа 900 л, а также двухосный МАЗ‑54402N с объемом баллонов 1292 л.

Новые Лотосы, КАМАЗы, МАЗы — комтранс переходит на газ
МАЗ‑3303948
Новые Лотосы, КАМАЗы, МАЗы — комтранс переходит на газ
МАЗ‑3303948

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Под брендом Лотос исключительно газомоторные грузовики выпускаются в Набережных Челнах. Лотос Кадет полной массой 12 т с газовым мотором Yuchai мощностью 170 л. с. имеет запас газа до 420 л (и запас хода 550 км). Более крупный 18‑тонный Лотос Титан с 280‑сильным двигателем на 1060 л газа может проехать до 790 км.

Лотос Титан
Лотос Титан
Лотос Титан
Лотос Титан

Миасский автозавод обошелся без газа, но представил новую линейку капотников Урал 80 с колесной формулой 4×4. У него мотор ЯМЗ‑53503 (240 сил) и большой выбор по колесной базе и длине рамы. С базой 4400 мм и общей длиной 6980 мм это самый маленький Урал: максимальные габариты – длина 8300 мм и база 5265 мм.

Урал 80
Урал 80
Урал 80
Урал 80

Пикап

Компания Соллерс показала версию пикапа ST8 с автоматической коробкой передач. Восьмиступенчатый гидроавтомат в китайском исполнении, но с архитектурой Aisin сочетается с двухлитровым бензиновым турбомотором на 224 силы.

Автомобиль обещает быть самым доступным на данный момент пикапом с автоматом.

Автобусы

У автобусов – тоже тренд на газомоторное топливо.

МАЗ‑3303948 длиной более 12 метров и пассажировместимостью до 76 человек оснащен газовым мотором на 280 л. с. и баллонами объемом 960 л.

Новые Лотосы, КАМАЗы, МАЗы — комтранс переходит на газ
МАЗ‑3303948

Близкий по идеологии Лотос Неон той же длины и мощности вмещает 101 человека, а объем баллонов 984 л обеспечивает дальность хода не менее 450 км.

Автобус Лотос 105 компактнее (длина 10,5 м и вместимость 86–92 человека, двигатель на 260 л. с.), но может быть в двух исполнениях. Со сжатым газом (984 л) заявленный запас хода не менее 500 км, со сжиженным (криобак на 450 л) – не менее 600 км.

Лотос 105
Лотос 105

Электрическая тема тоже не забыта. На стенде компании УТТЗ из Уфы – электробус УТТЗ‑624201 Электрогород длиной более 12 м на 70 человек. Со 180‑сильным электромотором без пополнения батареи в 400 кВт·ч запас хода – 240 км.

УТТЗ‑624201 Электрогород
УТТЗ‑624201 Электрогород

Спецтехника

Нижегородская компания Промтех показала специализированные автомобили на базе тольяттинского SKM M9.

Скорая помощь класса B имеет салон, в котором свободно разместится и медперсонал, и пациент на каталке – при сравнительно небольших габаритах: длина 5364 мм, высота 2420 мм. В тесных дворах будет удобнее.

SKM M9 АСМП
SKM M9 АСМП
SKM M9 АСМП
SKM M9 АСМП

Бронированный переднеприводный минивэн SKM M9 защищен по классу БР‑4. Двухтонная стальная капсула увеличила массу автомобиля до 4,5 т и выдерживает выстрелы из автомата Калашникова и СВД. Внутри – семь кресел от Мерседеса V‑класса. Дизель 2.0 (148 л. с.) и трансмиссия – без изменений.

Микроавтобус

Соллерс SF7 
Соллерс SF7

Конкурент длиннобазной Газели – автобус малого класса Соллерс SF7 длиной 7,5 м с 22 сидячими местами. Двигатель – дизель 2.7 (150 сил), шестиступенчатая коробка передач – производства ЗМЗ. Начало производ-ства – до конца текущего года, а цену обещают ниже, чем у Газели Некст.

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Прицепы

Главные тенденции в сегменте прицепов – снижение массы и повышение прочности, что позволяет увеличивать полезную нагрузку без увеличения веса автопоезда.

Новые Лотосы, КАМАЗы, МАЗы — комтранс переходит на газ

Компания Тонар показала полуприцеп-контейнеровоз с рамой из стали повышенной прочности, которую варит компания Северсталь. Снижение снаряженной массы – с 6,2 до 5,54 т, в том числе и за счет использования кованых легкосплавных колес – каждое дает экономию 40 кг.

Новые Лотосы, КАМАЗы, МАЗы — комтранс переходит на газ

Уралавтоприцеп (ЧМЗАП) представил низкорамный полуприцеп-тяжеловоз для спецтехники и негабаритных грузов грузоподъемностью 52 т. Особенность – схема расположения осей: первая подъемная, вторая стационарная, а третья и четвертая самоустанавливающиеся и могут поворачиваться на угол до 20 градусов вслед за траекторией полуприцепа, что должно облегчать маневрирование.

Новые Лотосы, КАМАЗы, МАЗы — комтранс переходит на газ

Компания Бецема разработала облегченный четырехосный полуприцеп-цистерну для цемента с алюминиевым резервуаром объемом 30 м³. С учетом отказа от перевозимого компрессора и запасного колеса прицеп полегчал до 5,4 т, а грузоподъемность выросла на 2 т.

О том, каковы требования к перевозке бензина и дизтоплива в канистрах, «За рулем» уже рассказывал.

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