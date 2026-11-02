Бензин и дизтопливо в канистре — что разрешено и что запрещено

Перевозка и хранение топлива частными лицами: правила, злоупотребления, штрафы

Дефицит топлива активирует спекулянтов. А на их оживление реагируют органы общественной безопасности. ­С наибольшим энтузиазмом – в реги­онах, где дефицит выражен сильнее.

Так, в Иркутской области первых спекулянтов отловили еще в июне, а в Псковской провели рейд по домовладениям и гаражным кооперативам на предмет топливных злоупотреблений. Кое-где проверяли и перевозимые канистры.

Что на этот счет гласят законы: можно ли топливо возить в машине и хранить в гараже в больших объемах?

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В гараже – нельзя

Об этом говорят Правила противопожарного режима. Ни в гаражах, ни под навесными сооружениями, ни на подземных паркингах нельзя хранить ни топливо, ни масло – ни в канистрах, ни в каких-либо иных емкостях. Запрещено хранить даже пустую тару из-под горючих жидкостей. И газовые баллоны тоже.

Это могут расценить как нарушение закона, а в статье 20.4 КоАП РФ прописан штраф от 5000 до 15 000 рублей. Для должностных и юридических лиц наказания многократно выше.

Само собой, в жилых строениях держать или переливать топливо тоже нельзя. Исключение – «нежилые хозяйственные постройки» на дачных участках.

Там – можно! Естественно, в соответствующих емкостях и при наличии огнетушителя и вентиляции. Но не обольщайтесь: на стандартных шести сотках выполнить все условия сложновато, ибо нужны еще «не менее 15 метров от жилья и не менее 10 метров от соседнего участка». Где же, спрашивается, хранить канистры?

В багажнике – можно

Более того, только в штатном багажнике автомобиля и можно. Хотя нет запрета на перевозку и в багажнике, установленном на крыше. В салоне – ни в коем случае.

В этом аспекте Россия выполняет требования Европейского договора о перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Среди прочего в нем прописан максимальный объем любой легковоспламеняющейся жидкости при перевозке для личных нужд: 240 л на одну транспортную единицу (включая прицеп). Однако есть нюанс: при объеме свыше 60 л требуется спецразрешение.

Дорожная полиция вправе придраться не только к объему, но и к таре, ненадежном ее закреплении, негерметичным крышкам. При остром желании – еще и к конструкции багажника, который должен быть отделен от салона перегородкой и изолирован от источников искр. Седан нам в помощь.

Меры пресечения весьма суровы: от штрафа 2000–2500 рублей до лишения прав за злостные нарушения на срок от четырех до шести месяцев. С изъятием перевозимых канистр.

Сотрудники ГАИ раньше интересовались подобными вещами разве что в случаях подозрительно крупных партий.

Справедливо ли ужесточать контроль именно в период, когда в дальние поездки боязно отправляться без небольшого резерва? Этот вопрос, похоже, мало кого волнует.

Где наполнять?

Даже при изобилии топлива некоторые АЗС отказывали в заправке канистр – по решению владельца заправки. А при остром дефиците свои ограничения накладывают еще и региональные власти – причем имеют на это право.

Между тем, ни один федеральный закон не запрещает заправку в канистры, а ГОСТ Р 58404–2019 «Правила технической эксплуатации АЗС» предписывает отпуск в металлические или пластиковые канистры, предназначенные для хранения нефтепродуктов.

Роспотребнадзор признает неправомерным отказ АЗС отпускать топливо в сертифицированную тару. Однако это организация контролирующая: нарушения пресекать может, а командовать бензоколонками – нет.

В итоге люди, стремящиеся сделать запас, заправляются, как положено, – в бак. А потом оттуда откачивают, используя простейший шланг с грушей. Или без груши – дедовским методом. На многих моделях, особенно старых, конструкция горловины это позволяет. И то, и другое не менее опасно, чем заправка канистры на АЗС.

А потому хорошо бы на федеральном уровне принять разумное решение и не мучить людей поиском колонок, где топливо без дискуссий нальют в канистру. Либо выпустить инструкцию по заправке бензопил, газонокосилок, генераторов и лодочных моторов без применения канистр.

Ранее «За рулем» рассказал, как выбрать на АЗС наименее вредное топливо.

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