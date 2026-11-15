Без шипованных шин, обогревов и электроники: зимние ноу-хау автомобилистов СССР

Как советские водители ездили зимой: интересные лайфхаки из прошлого

Как водители обходились зимой без синтетических масел, шипованных шин, электронных систем безопасности и обогреваемых стекол? И что можно использовать из их опыта?

Еще лет 30–40 назад большая часть автовладельцев зимой ставила машины на прикол – до первых ландышей. Но профессионалы ездили всегда, как и самые отчаянные автолюбители. Рассказываем, как им это удавалось.

Лестница в багажнике

Чтобы выехать со скользкого участка дороги, бывалые водители возили с собой веревочную лесенку. Она представляла собой конструкцию из веревок и деревянных реек чуть шире шины. Ее привязывали к отверстию в колесном диске и использовали как аналог цепи противоскольжения.

Мешочек с солью

Запотело стекло? В былые времена водители натирали его изнутри мешочком с солью. Соль гигроскопична, а потому хорошо впитывает осевшие на стекле капли влаги. Тонкая пленка соляного раствора не давала образовываться новым капелькам, затрудняющим видимость. Первые «печки» почти не помогали…

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Стакан на ночь

По вечерам водители заливали стакан бензина в маслозаливную горловину двигателя, после чего проворачивали коленчатый вал стартером для перемешивания. Моторное масло при этом разжижалось, вследствие чего утром стартеру было легче прокрутить двигатель. По мере прогрева двигателя бензин испарялся, а потому вредного влияния почти не оказывал. Низкотемпературные масла, по сути, появились только с Жигулями.

Проволока и краники

Охлаждающей жидкостью служила вода, которую на ночь и перед длительной стоянкой приходилось сливать, иначе она замерзнет, расширится и разорвет мотор и радиатор на части. Но замерзшие остатки воды намертво прихватывали открытые краники слива охлаждающей жидкости, расположенные в нижних точках блока цилиндров и радиатора. Закрыть их уже не представлялось возможным. Поэтому в отверстия краников с вечера вставляли отрезки проволоки, а поутру выдергивали их. Горячая вода, протекающая через каналы, оставшиеся от проволоки, отогревала краники и позволяла их закрыть.

Вместо цепей и браслетов

Чтобы улучшить сцепление с заснеженной или обледенелой дорогой, водители порой наматывали поверх шин веревки, пропуская их сквозь колесные отверстия. Это помогало преодолевать сложные участки, на которых обычные шины буксовали. Очень похоже на имеющиеся сегодня в продаже специальные браслеты!

Вот так номер

Для пуска мотора заводной рукояткой владельцы автомобилей Москвич моделей 408, 412, 2140 периодически откручивали передний номерной знак. Дело в том, что нужное отверстие находилось в переднем бампере, а к нему крепился номерной знак, который мешал вставить «кривой стартер». То же иногда делали водители автомобилей ГАЗ‑24.

Битум в бензине

В преддверии зимы заботливые автовладельцы разводили в баночке бензин битумом, чтобы… нанести полученную смесь на хромированные элементы для защиты от коррозии. Выглядело покрытие не очень, но зимой это не особо бросалось в глаза, а весной детали ­тщательно отмывали.

Тепло из розетки

В гаражах под моторы устанавливали на ночь электроплитки или самодельные нагреватели. К утру масло становилось менее вязким, что облегчало работу стартера. Иногда умельцы с той же целью врезали в поддоны нагревательные элементы.

Тормозуха и замок

Зимой скважины дверных замков то и дело замерзали – использовали тормозную жидкость, которой смазывали ключи, а через них и личинки.

Не глушить!

В особо холодных регионах двигатели иногда не глушили месяцами – так устраняли проблемы с пуском на морозе, да и сливать воду становилось излишне. До сих пор рабочий способ!

Раскачать зад

Для гарантированного удаления из бензобака остатков воды его рекомендовалось снимать с машины. Если же это не удавалось сделать, пособия советовали открутить на баке сливную пробку, после чего энергично раскачать заднюю часть автомобиля, способствуя полному осушению емкости.

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