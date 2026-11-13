Выбираем лучший полноприводный компакт-кросс — выигрываем новую Ладу!

Гран-при «За рулем»: в 2026-м в появилось 5 компакт-кроссоверов с полным приводом

Уже две недели продолжается народное голосование в рамках самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2026-2027.

Тем, кто еще не успел присоединиться к этому увлекательному процессу, напомним: мы проводит эту премию каждый год, разыгрывая среди участников жюри новенькие автомобили. В этом году главным призом станет кроссовер Lada Azimut, только готовящийся выйти на авторынок. Хотите выиграть такой? Получить шанс довольно просто!

Достаточно проголосовать за лучшие по вашему мнению новинки российского авторынка в анкете голосования. Давайте прикинем, как все будет проходить.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Итак, вы идете в анкету и оставляете свой голос за те машины, которые вам больше понравились. В помощь – обширные материалы с сайта «За рулем», которые подготовили наши авторы. По ссылкам ниже – вся информация по 48 новинкам, разбитым на 11 классов.

И да, чисто по количеству – не рекорд, но есть множество машин под новыми российскими брендами – Senat, Tenet, Jeland, Volga... Есть таковые и в классе компактных полноприводных кроссоверов, который мы предлагаем рассмотреть вам для примера:

Volga К40, 147-200 л.с., передний/полный привод Changan Uni-S, 147-181 л.с., полный привод

Jeland J6, 147–150 л.с., передний/полный привод Jeland J7, 150–186 л.с., передний/полный привод

Soueast S06, 147–186 л.с., передний/полный привод

Что ж, очень востребованный в РФ класс – и интересный список новинок! Если необходимо, пополняйте познания о каждом конкурсанте по приведенным выше ссылкам – равно как и по всем участникам в остальных классах. А дальше советуем так: потренируйтесь в голосовалке прямо под публикацией, а потом – обязательно переходите по ссылке в основное голосование!

Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!

Вперед, выбирать лучшие автомобили!

НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.



Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.