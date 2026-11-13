Выбираем лучший полноприводный компакт-кросс — выигрываем новую Ладу!
Уже две недели продолжается народное голосование в рамках самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2026-2027.
Тем, кто еще не успел присоединиться к этому увлекательному процессу, напомним: мы проводит эту премию каждый год, разыгрывая среди участников жюри новенькие автомобили. В этом году главным призом станет кроссовер Lada Azimut, только готовящийся выйти на авторынок. Хотите выиграть такой? Получить шанс довольно просто!
Достаточно проголосовать за лучшие по вашему мнению новинки российского авторынка в анкете голосования. Давайте прикинем, как все будет проходить.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!
Итак, вы идете в анкету и оставляете свой голос за те машины, которые вам больше понравились. В помощь – обширные материалы с сайта «За рулем», которые подготовили наши авторы. По ссылкам ниже – вся информация по 48 новинкам, разбитым на 11 классов.
И да, чисто по количеству – не рекорд, но есть множество машин под новыми российскими брендами – Senat, Tenet, Jeland, Volga... Есть таковые и в классе компактных полноприводных кроссоверов, который мы предлагаем рассмотреть вам для примера:
Что ж, очень востребованный в РФ класс – и интересный список новинок! Если необходимо, пополняйте познания о каждом конкурсанте по приведенным выше ссылкам – равно как и по всем участникам в остальных классах. А дальше советуем так: потренируйтесь в голосовалке прямо под публикацией, а потом – обязательно переходите по ссылке в основное голосование!
Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!
Вперед, выбирать лучшие автомобили!
НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ
Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.
Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем»
- Партнеры Гран-при «За рулем»
- Главный приз
- Победитель, получивший автомобиль в прошлый раз