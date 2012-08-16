Глава ЦОДД пообещал засыпать москвичей «письмами счастья»

По словам Игоря Королева, который руководит столичным Центром организации дорожного движения (ЦОДД), положение на столичных дорогах серьезно изменится, когда нарушители начнут получать серии штрафов, а не один-два в месяц. Об этом Королев заявил в интервью «Российской газете».

Глава Игорь Королев

Глава ЦОДД сообщил, что поначалу «Парконы» — патрулирующие город 10 комплексов мобильной видеофиксации — выявляли порядка тысячи нарушений в сутки, но после того как 1 июля вступили в силу поправки в КоАП и вместе с ними новые штрафы за нарушение ПДД, примерно в течение двух недель цифра упала до 700 и пока держится на этом уровне.

Сейчас при помощи мобильных комплексов фиксации (МКФ) фиксируются выезды на выделенные полосы, нарушения скоростного режима и правил стоянки и остановки. Однако уже в сентябре-октябре будут фиксироваться проезды на запрещающий сигнал светофора и выезд на занятый перекресток, что будет удерживать водителей и от этих нарушений.

Помимо суровых мер для нарушителей противостоять транспортному коллапсу должна внедряемая в городе интеллектуальная транспортная система (ИТС). Это и видеонаблюдение за дорогами, и «умное» управление светофорами, и навигация общественного транспорта. «Чтобы почувствовать присутствие ИТС в основных транспортных узлах и на улицах, нам предстоит „интеллектуализировать“ 1700 перекрестков. Пока переоборудовано 20 участков и 67 перекрестков, в этом году планируем переоснастить уже 1000, а в следующем — все оставшиеся», — сообщил Королев.

Недавно стало известно, что правительство Москвы даже подумывает следить за передвижением москвичей и гостей столицы через их мобильники.

После запуска системы, обещает Королев, путь от центра до МКАД даже в будни сократится примерно на полчаса. В идеале система управления движением дает улучшение на 10–30%, при том что не будет нарушений правил парковки и выездов на загруженный перекресток. «Конечно, движение также будет затруднено, но время в пути заметно сократится», — подчеркивает он.