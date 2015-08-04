В августе поток автотуристов в Европу сократится на 30–40%

Ожидается, что число путешествующих на личном авто в последний месяц лета сократится на 30–40% по сравнению с прошлым годом. Произойдет это на фоне общего падения спроса на зарубежный отдых. Это подтверждают цифры по продажам «Зеленой карты» — международного полиса страхования автогражданской ответственности, который обычно покупают туристы, путешествующие за границей на своем авто. По данным ЦБ РФ, в 2013 году россияне приобрели 2,3 млн таких полисов, в 2014-м — 1,5 млн, а в первом квартале 2015 года — всего 200 тыс. шт., что на треть меньше, чем за такой же период годом ранее.
Это говорит о значительном уменьшении потока выездного автотуризма за пределы РФ. Наталья Дронова, руководитель проектов РАМК, отмечает, что это, прежде всего, связано с событиями на территории Украины, а также с ростом курса валют и переориентацией туристического потока на российские курорты. Прогнозы на будущее тоже, увы, не радуют: отрицательная динамика количества выезжающих за рубеж на своих авто россиян сохранится.
Впрочем, есть и еще одно объяснение снижения продаж «Зеленой карты» — Крым стал частью России и для поездки туда международная страховка больше не требуется. В 2013 году в Украину выезжало примерно 600 тыс. российских автомобилей, которые, в основном, направлялись в Крым.
Напомним, «Зеленую карту» имеют право продавать на территории России всего восемь страховых компаний: «АльфаСтрахование», ЖАСО, «21 век», РЕСО, «Согласие», ВСК, ERGO и РГС. У всех этих страховщиков стоимость полиса одинаковая, причем электронная форма не предусмотрена — компании выдают только бумажный полис. РАМК предостерегает россиян от приобретения (через Интернет или каких-то посредников) более дешевых полисов «Зеленой карты» страховщиков, не зарегистрированных на территории России. По действующему законодательству продажа таких полисов в нашей стране незаконна, и они не обеспечивают их покупателям страховой защиты, так как не действуют на авто с российскими госномерами. В случае виновности в ДТП за рубежом бремя выплат пострадавшим полностью ляжет на автовладельца, купившего такой полис. Уже зафиксированы случаи, когда суммы исков иностранцев к россиянам по таким делам (особенно в части возмещения вреда здоровью) превышали 200 тыс. евро.
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