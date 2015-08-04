В августе поток автотуристов в Европу сократится на 30–40%

В августе сохранится тенденция значительного снижения количества путешествий из России в Европу на своих автомобилях, сообщает Русский АвтоМотоКлуб (РАМК). Такое заключение аналитики сообщества сделали на основе изучения статистики продаж «Зеленой карты», которая необходима туристам, выезжающим за границу на своем авто.

Ожидается, что число путешествующих на личном авто в последний месяц лета сократится на 30–40% по сравнению с прошлым годом. Произойдет это на фоне общего падения спроса на зарубежный отдых. Это подтверждают цифры по продажам «Зеленой карты» — международного полиса страхования автогражданской ответственности, который обычно покупают туристы, путешествующие за границей на своем авто. По данным ЦБ РФ, в 2013 году россияне приобрели 2,3 млн таких полисов, в 2014-м — 1,5 млн, а в первом квартале 2015 года — всего 200 тыс. шт., что на треть меньше, чем за такой же период годом ранее.

Это говорит о значительном уменьшении потока выездного автотуризма за пределы РФ. Наталья Дронова, руководитель проектов РАМК, отмечает, что это, прежде всего, связано с событиями на территории Украины, а также с ростом курса валют и переориентацией туристического потока на российские курорты. Прогнозы на будущее тоже, увы, не радуют: отрицательная динамика количества выезжающих за рубеж на своих авто россиян сохранится.

Впрочем, есть и еще одно объяснение снижения продаж «Зеленой карты» — Крым стал частью России и для поездки туда международная страховка больше не требуется. В 2013 году в Украину выезжало примерно 600 тыс. российских автомобилей, которые, в основном, направлялись в Крым.

Напомним, «Зеленую карту» имеют право продавать на территории России всего восемь страховых компаний: «АльфаСтрахование», ЖАСО, «21 век», РЕСО, «Согласие», ВСК, ERGO и РГС. У всех этих страховщиков стоимость полиса одинаковая, причем электронная форма не предусмотрена — компании выдают только бумажный полис. РАМК предостерегает россиян от приобретения (через Интернет или каких-то посредников) более дешевых полисов «Зеленой карты» страховщиков, не зарегистрированных на территории России. По действующему законодательству продажа таких полисов в нашей стране незаконна, и они не обеспечивают их покупателям страховой защиты, так как не действуют на авто с российскими госномерами. В случае виновности в ДТП за рубежом бремя выплат пострадавшим полностью ляжет на автовладельца, купившего такой полис. Уже зафиксированы случаи, когда суммы исков иностранцев к россиянам по таким делам (особенно в части возмещения вреда здоровью) превышали 200 тыс. евро.

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