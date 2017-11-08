Депутаты хотят лишить мигалок всех. Почти всех

С предложением об ограничении спецсигналов на автомобилях выступили руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его заместитель Олег Нилов.

Сергей Миронов и Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, ограничивающий перечень транспортных средств, которые могут быть оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами. Глава фракции заявил, что в настоящее время использованием спецсигналов распоряжается правительство и делает это не лучшим образом. В результате машин с мигалками на российских дорогах больше, чем в большинстве развитых странах мира, говорится на официальном сайте «Справедливой России». В этом потоке привилегированных — чиновники всех мастей и рангов, и коммерсанты, и их дети. Водители автомобилей с мигалками часто игнорируют правила дорожного движения, а если случаются аварии, то просто покидают место происшествия, даже не останавливаясь.

Эти незаслуженные преимущества одних участников дорожного движения перед другими следует отменить. Согласно предложенному справедливороссами законопроекту, спецсигналами должны быть оборудованы исключительно служебные транспортные средства, в том числе используемые для передвижения президента и премьер-министра страны, автомобили полиции, скорой помощи, противопожарных служб. А также транспортные средства иных оперативных и специальных служб, но только при наличии специальных цветографических обозначений.

«Мы указываем, что спецсигналы не может использовать любой „статусный“ товарищ, право на их установку должно быть подтверждено и четко регламентировано», — подчеркнул Сергей Миронов.

Перечень государственных органов, имеющих право на спецсигналы, утвержден Указом президента от 19.05.2012 г. № 635. Список позже неоднократно дополняли и изменяли в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. В частности, со спецсигналами ездят чиновники от правительства (32 «мигалки»), администрации президента (22 шт.), депутаты Госдумы (12 шт.), Совета Федерации (5 шт.) и даже один автомобиль Российской академии наук. Всем ли им нужно уступать дорогу? В этом разбирался наш автор.

В 2016 году, когда в России появилась Росгвардия, она получила право на использование 35 «мигалок». Правда, при этом чуть меньше стало спецсигналов у МВД: их сократили со 100 до 98.

А были ли приняты спецсигналы в 19-м веке? Оказывается, езда со спецколокольчиками (тогда мигалки еще не придумали!) была предписана лишь фельдъегерским тройкам и пожарным при выезде на происшествие.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Краснова