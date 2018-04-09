Шины Continental будут сообщать о давлении через облачный сервис

Концерн запустил новый облачный сервис, благодаря которому информацию о давлении в шинах можно будет получить практически в режиме реального времени.

Низкое давление в шинах, их пробои и повреждения — одна из причин простоя коммерческого транспорта. В Continental представили решение, которое должно помочь автопаркам сделать свою работу более эффективной: это цифровая платформа мониторинга состояния шин ContiConnect.

С ее помощью управляющие могут через специальный веб-портал отслеживать показатели давления в шинах на всех автомобилях, которые вернулись на обслуживание или стоянку. То есть больше не нужно ходить с манометром и проверять давление в шинах: эти данные придут в автоматическом режиме. И, естественно, информация будет получена раньше, чем механик проведет пред- или послерейсовую проверку грузовика.

ContiConnect — это цифровая платформа для мониторинга состояния шин, которая не зависит от телематических систем и прочих систем передачи данных. Информацию о состоянии шин собирают датчики, установленные на внутренней поверхности шин. Такое расположение гарантирует защиту от повреждений при наезде на бордюры и от кражи, а также обеспечивает точное определение уровня давления воздуха и температуры без влияния тепла, передаваемого тормозными механизмами. Как только грузовые автомобили прибывают на площадку для обслуживания и стоянки, установленный там считывающий модуль собирает информацию с датчиков в шинах и передает ее на портал ContiConnect через мобильную сеть.

На портале можно посмотреть предупреждения о низком уровне давления в шинах, отследить данные о состоянии шин за определенный промежуток времени, просмотреть отчеты и аналитические заметки по всем шинам, оснащенным датчиками. Кроме того, можно настроить уведомления в виде SMS-сообщений или электронных писем, которые доставят специалистам сразу же после того, как данные о низком давлении или высокой температуре в шинах придут на сервер.

В России пока доступна лишь часть нового решения: автономная система контроля давления ContiPressureCheck. По словам регионального менеджера компании Ильи Суслова, полноценный запуск ContiConnect в нашей стране запланирован на следующий год после тестирования и локализации.

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Фото: Continental