«Безаварийное начало»: новичкам за рулем дадут ответы на все вопросы. И подарки!

Начинающие автолюбители сталкиваются с массой проблем за рулем, а их неуверенность и нерешительность могут привести к авариям. Цель нового проекта — снизить к 2020 году аварийность среди новичков на 15%. Впрочем, заинтересовать он может и опытных водителей.

На сайте zerohero.ru открылся новый проект «Безаварийное начало». Здесь собраны материалы о безопасном движении на дорогах и устройстве автомобиля. Касаются они в первую очередь начинающих водителей — известные автогонщики и спортсмены делятся своим опытом вождения, а эксперты портала «За рулем» комментируют наиболее распространенные аварийные ситуации. Проект создан усилиями компаний Continental и Total.

Специалисты разбирают возникающие в начале освоения автомобиля проблемы, например, по каким признакам можно узнать, когда пора менять шины, как самостоятельно заменить колесо или масло в автомобиле или как себя вести при аварии на дороге. Опытные водители рассказывают о типичных ошибках, которые совершают новички за рулем. Своим мнением на портале делятся известные блогеры, в том числе Алан Енилеев, Влас Прудов и Сергей Стилов.

Найдется на портале что почитать и бывалым водителям.

Через zerohero.ru можно зарегистрироваться на мероприятия, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Ижевске, Набережных Челнах, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре и Калуге. Для этого нужно выбрать город, указать свой номер телефона и ждать СМС-оповещения о ближайшей встрече. Поддержать «Безаварийное начало» в соцсетях можно с помощью хештегов #нольаварий #безаварийноеначало #zerohero.

«Безаварийное начало» сменило акцию «Зима близко», которую проводили на интернет-портале НольАварий.рф. Ее целью было сократить фатальные случаи на дорогах.

В этой видеоинструкции специалисты «За рулем» рассказывают, как разбортировать колесо своими руками.

В этой видеоинструкции специалисты «За рулем» рассказывают, как разбортировать колесо своими руками. Чем отличается диск от колеса и есть ли разница между покрышкой и шиной? Читайте об этом в нашем материале.



Фото: Depositphotos, Continental