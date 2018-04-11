Вместо номеров — цифровой экран. И это не будущее, а настоящее

Управление автомобильных дорог и транспорта страны провело презентацию новой системы автономеров. Привычные прямоугольные металлические таблички заменят интеллектуальным экраном, способным менять информацию.

Директор Управления автомобильных дорог и транспорта (RTA) Султан Абдулла Аль-Марзуки рассказал о внедрении в ближайшем будущем цифровой пластины, которая заменит традиционный автомобильный номер, сообщает Khaleej Times.

«Когда цифровая пластина с системой Tag to Connect установлена ​​на вашем автомобиле, вам не нужно каждый год приходить в сервисный центр RTA, чтобы обновить номерные знаки — регистрация вашего автомобиля будет автоматически продлена ​​после прохождения техосмотра автомобиля», — говорит Аль Марзуки.

Более того, поскольку это цифровой экран, свой номер можно легко изменить в специальном приложении RTA. Цифровой экран моментально включит мигающий аварийный режим, если автомобиль попытаются угнать или уже украли. Смарт-пластина также позволит транспортным средствам соединяться друг с другом, обмениваться информацией о состоянии дорожного движения или авариях на дороге. Вся эта информация будет аккумулироваться в центре системы RTA.

На номерах также будет отображаться информация об уплаченной парковке, поскольку оплачиваться она будет через электронный кошелек, а оттуда информация моментально поступит на смарт-планшеты.

RTA начнет тестирование смарт-номерных знаков с мая по ноябрь этого года. Нужно понять, как умные номерные знаки смогут переносить климат страны, как влажность и пыль станут влиять на передачу данных и следует определить жизненный цикл таких знаков. После тщательной оценки смарт-планшеты предложат автомобилистам. Со временем в цифровые номера добавят и другие приложения.

Фото: khaleejtimes.com

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые