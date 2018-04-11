Директор Управления автомобильных дорог и транспорта (RTA) Султан Абдулла Аль-Марзуки рассказал о внедрении в ближайшем будущем цифровой пластины, которая заменит традиционный автомобильный номер, сообщает Khaleej Times.
«Когда цифровая пластина с системой Tag to Connect установлена на вашем автомобиле, вам не нужно каждый год приходить в сервисный центр RTA, чтобы обновить номерные знаки — регистрация вашего автомобиля будет автоматически продлена после прохождения техосмотра автомобиля», — говорит Аль Марзуки.
Более того, поскольку это цифровой экран, свой номер можно легко изменить в специальном приложении RTA. Цифровой экран моментально включит мигающий аварийный режим, если автомобиль попытаются угнать или уже украли. Смарт-пластина также позволит транспортным средствам соединяться друг с другом, обмениваться информацией о состоянии дорожного движения или авариях на дороге. Вся эта информация будет аккумулироваться в центре системы RTA.
На номерах также будет отображаться информация об уплаченной парковке, поскольку оплачиваться она будет через электронный кошелек, а оттуда информация моментально поступит на смарт-планшеты.
RTA начнет тестирование смарт-номерных знаков с мая по ноябрь этого года. Нужно понять, как умные номерные знаки смогут переносить климат страны, как влажность и пыль станут влиять на передачу данных и следует определить жизненный цикл таких знаков. После тщательной оценки смарт-планшеты предложат автомобилистам. Со временем в цифровые номера добавят и другие приложения.
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Фото: khaleejtimes.com
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