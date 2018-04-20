Пациент скорой спровоцировал пробку. Решил в прятки поиграть!

Мужчина от испуга залез под автомобиль неотложки. Извлечь его оттуда удалось только с помощью специалиста МЧС.

О том, что весна все же вступила в свои права, напоминают нам и такие случаи. Сегодня утром, 20 апреля, медики скорой помощи забрали пациента из дома. Во время движения автомобиля мужчина вдруг проявил необычайную прыть и на мосту выскочил из машины. Но прыгать с моста он вовсе не планировал, а решил спрятаться под автомобиль скорой. Пришлось останавливать движение, на дороге образовалась большая пробка, но больного никак не удавалось выманить из «укромного» места.

Медикам ничего не оставалось, как обратиться в МЧС, и только психологу спасательной службы удалось уговорить мужчину покинуть укрытие, сообщает региональное подразделение «Комсомольской правды». В конце концов пациента госпитализировали... в психиатрическую больницу. Движение было восстановлено.

Две девушки славным весенним вечерком решили прокатиться в багажнике автомобиля. Закончилась эта шалость плачевно: одну из них с переломами обеих ног тем же вечером доставили в больницу.

В Екатеринбурге нетрезвые мужчины избили водителя скорой, решив, что он «не там» припарковался.



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