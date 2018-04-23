Мотоциклистов заставят светиться в темноте

С марта этого года водители автомобилей в России обязаны носить светоотражающие жилеты, находясь на проезжей части или обочине, при вынужденных остановках или авариях, которые случились вне населенных пунктов ночью либо в условиях ограниченной видимости. В будущем аналогичную норму могут ввести и для мотоциклистов — с соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комиссии столичного парламента по безопасности Андрей Шибаев, его слова цитирует агентство городских новостей «Москва»:
«Не так давно пешеходов обязали носить одежду со светоотражающими элементами в темное время суток вне населенных пунктов при движении по проезжей части, а также водителей автомобилей, если они находятся на дороге или обочине в темное время суток. Мне кажется, что это хорошая инициатива, и стоит внести изменения в Правила дорожного движения, которые сделают светоотражающие элементы обязательными в экипировке мотоциклистов. Это нормальная мировая практика, где в одежде мотоциклистов есть специальные светоотражающие элементы».
- Некоторые столичные байкеры предпочитают выезжать на дороги вообще без одежды.
- В 2016 году Общественная палата предложила запретить мотоциклистам превышать скорость движения потока более чем на 10–20 км/ч и установить для них лимит скорости в пробках на уровне 40 км/ч, однако в реальный законопроект эта инициатива пока не вылилась.
- Как не попасть в аварию с мотоциклистом? Читайте ликбез по безопасности от нашего эксперта.
Фото: depositphotos.com
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