Мордобой посреди дороги из-за пустяка попал на видео

Сцена в стиле компьютерной игры GTA произошла в австралийском Сиднее. Водитель внедорожника Jeep Wrangler ненадолго заблокировал проезжую часть и за это подвергся нападению.

В ролике, опубликованном 10 апреля, видно, как водитель Джипа пытается пересечь проезжую часть через двойную сплошную линию. Это не понравилось водителю одного из стоящих в пробке автомобилей, он выскочил из-за руля и с разбега нанес удар кулаком через окно водителю Джипа. Тот, однако, оказался не робкого десятка, вышел из машины и дал обидчику отпор. Затем в драку вмешался пассажир Тойоты, которая стояла в пробке непосредственно за Джипом: он решил помочь водителю внедорожника, и вместе они «загасили» агрессора — нокаутированный, он упал на асфальт, однако через несколько секунд встал и пошел назад к своей машине. После этого все разъехались по своим делам как ни в чем не бывало.

Что и говорить, дикие нравы в Австралии, однако у нас случается «цирк» и похлеще: на прошлой неделе в Архангельске пьяная компания на Ниссане устроила настоящий дебош с дракой и заставила пешеходов визжать от ужаса.

Ранее в апреле большой общественный резонанс получила история с агрессивным «хозяином двора» в Екатеринбурге, который затеял драку на пустом месте. Остановить его удалось только выстрелом в голову из травмата.

В марте в американском городе Майами находящийся в состоянии наркотического опьянения водитель кроссовера Infiniti QX70 выехал на встречную полосу, ударил три автомобиля и решил скрыться с места аварии. Разъяренные граждане его чуть не растерзали — в ход пошел молоток!

Фото, видео: YouTube