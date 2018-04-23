Роскомнадзор парализовал продажи e-ОСАГО

Продолжая бороться с доступностью мессенджера Telegram в России, ведомство заблокировало IP-адреса, которые используются и в работе автостраховщиков.

О том, что покупатели электронных полисов «автогражданки» столкнулись с проблемами, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА): за сегодняшний день сервис «Е-Гарант» был недоступен как минимум четыре раза.

«РСА информирует, что в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант», — сообщила пресс-служба РСА.

Система «Е-Гарант» используется при технических неполадках на сайтах самих страховщиков. Покупатель полиса перенаправляется на сайт РСА, где страховая компания выбирается по номеру ПТС транспортного средства. Так, нагрузка на страховые компании в токсичных регионах распределяется равномерно, а у покупателей нет проблем с приобретением полиса.

При этом каждый час ситуация только ухудшается: продажи электронных полисов упали более чем в 10 раз, с 300 до 40 в час.

Роскомнадзор объяснил блокировки тем, что Google не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram на территории России, позволяя ему использовать IP-адреса компании.

По данным РСА, за первые три месяца этого года продажи полисов ОСАГО в электронном виде выросли в 4,5 раза, до 3,4 млн штук. Их доля в общем объеме продаж «автогражданки» составила 40%.

По итогам января месяца 2018 года лидерами по заключению договоров ОСАГО в электронном виде стали Москва, Московская, Свердловская область, Санкт-Петербург, Новосибирская, Воронежская области, Приморский край, Дагестан, Самарская область, Краснодарский край.

Ранее на невозможность диагностики из-за блокировок Роскомнадзора пожаловались российские дилеры Volvo.

В РСА подсчитали, что в России без полисов ОСАГО ездит около трех миллионов водителей.

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