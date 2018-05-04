Бензин по 50 рублей за литр? Ждите, уже скоро

Московский топливный рынок отреагировал на последние события бурным ростом цен на АЗС, а средняя цена литра бензина «пробила» психологически важную отметку в 40 рублей за литр.

С начала года средняя цена литра АИ-92 в Москве выросла на 1,25 руб., до 39,9 руб., АИ-95 — на 1,23 руб., до 43,07 рубля. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), с 23 апреля по 3 мая ценники выросли на 69 и 64 копейки за литр соответственно. Причем цены подняли не только частные АЗС, но и сети, принадлежащие крупным нефтяным компаниям.

Конечно же, все говорят про акцизы, налоги и так далее. Но весной был отмечен ничем не спровоцированный рост оптовых цен на топливо, при этом нефтяные компании сократили на него поставки. По данным трейдеров, иногда вместо 50 тонн, необходимых по закону, компании продавали по 15 тонн максимум. Все это привело к лавинообразному росту биржевых котировок. А именно они являются ориентиром на установление цен на розничном рынке.

Цены на бензин подняли все сети АЗС в Москве (данные Московской топливной ассоциации)

По оценке аналитиков, сегодня средняя наценка на литр топлива на АЗС составляет чуть больше рубля, чего недостаточно для выхода на прибыль. Поэтому если оптовые цены продолжат рост, розничный рынок отреагирует на него соответствующим образом.

Сами продавцы находятся в паническом настроении. По их словам, на рынке сегодня наступил период безвластия, трейдеры непонятно почему стремительно увеличивают оптовые цены.

При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не возбуждает дела против нефтяников, объясняя, что для этого нет предпосылок. В итоге к лету цены на топливо на АЗС могут вырасти еще на 5 рублей, что вплотную подведет розничную цену литра бензина к 50 рублям.

Ранее чиновники предложили вернуть на АЗС продажу алкоголя, дабы их владельцы смогли получить дополнительный доход.

В середине апреля нефтяники объясняли рост цен на топливо необходимостью получения прибыли.

В Госдуме вообще предположили, что рост цен может быть связан с тем, что в России слишком много АЗС.

Фото: Егор Алеев/ТАСС