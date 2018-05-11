Рассекречен интерьер седана Aurus Сенат из проекта «Кортеж»

В Сети появилось первое изображение салона седана Сенат нового российского автомобильного бренда Aurus.

Несмотря на то, что облик трех из четырех моделей проекта «Кортеж» уже рассекречен (Aurus Сенат-лимузин показали на инаугурации Владимира Путина, затем появились фотографии седана Сенат, а в видеорепортаже проскользнул и минивэн Арсенал), интерьер этих моделей до сих пор остается тайной за семью печатями.

Однако шила в мешке не утаишь: в Сети появилась первая фотография интерьера седана Сенат, сделанная во время сборки автомобиля (пока все машины проекта «Кортеж» собирают в спеццеху НАМИ).

Если не присматриваться внимательно, то интерьер производит впечатление заводского, а не кустарного. Но затем становится заметна гигантская щель между боковым дефлектором и козырьком приборной панели, щель под подлокотником на центральном тоннеле. Остается надеяться на то, что интерьер во время съемки был еще в процессе сборки и все огрехи убраны.

Фотография, опубликованная в группе RCI социальной сети «ВКонтакте», сделана со стороны водителя и в принципе раскрывает почти все секреты. У седана необычный двухспицевой мультируль, в нижней части которого размещена металлическая табличка с названием марки. Приборная панель полностью цифровая, объединенная под одним стеклом с широкоформатным экраном информационно-развлекательной системы. Кажется знакомым? Да, точно такое же решение применяется на седанах Mercedes-Benz S-класса.

Боковые дефлекторы здесь вертикальные с хромированной окантовкой. На центральной консоли дефлекторы узкие, а между ними, по всей видимости, разместились стрелочные часы. Ниже на центральной консоли размещен блок климат-контроля. Рычаг селектора выбора режимов автоматической трансмиссии тут классический, расположен на широком центральном туннеле. Правее него — две «шайбы», по всей видимости, управления ездовой электроникой и мультимедийной системой.

Официальная премьера седана Aurus Сенат и микроавтобуса Aurus Арсенал состоится в рамках Московского международного автосалона (ММАС) в конце августа этого года. Но не исключено, что салон, по крайней мере седана, будет рассекречен раньше.

Стало известно, что седан Сенат будет стоить минимум 10 млн рублей.

Правительство России должно пересесть на седаны Aurus Сенат в конце 2018 года.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости/POOL/ТАСС