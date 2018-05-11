Рассекречен интерьер седана Aurus Сенат из проекта «Кортеж»

Несмотря на то, что облик трех из четырех моделей проекта «Кортеж» уже рассекречен (Aurus Сенат-лимузин показали на инаугурации Владимира Путина, затем появились фотографии седана Сенат, а в видеорепортаже проскользнул и минивэн Арсенал), интерьер этих моделей до сих пор остается тайной за семью печатями.
Однако шила в мешке не утаишь: в Сети появилась первая фотография интерьера седана Сенат, сделанная во время сборки автомобиля (пока все машины проекта «Кортеж» собирают в спеццеху НАМИ).
Если не присматриваться внимательно, то интерьер производит впечатление заводского, а не кустарного. Но затем становится заметна гигантская щель между боковым дефлектором и козырьком приборной панели, щель под подлокотником на центральном тоннеле. Остается надеяться на то, что интерьер во время съемки был еще в процессе сборки и все огрехи убраны.
Фотография, опубликованная в группе RCI социальной сети «ВКонтакте», сделана со стороны водителя и в принципе раскрывает почти все секреты. У седана необычный двухспицевой мультируль, в нижней части которого размещена металлическая табличка с названием марки. Приборная панель полностью цифровая, объединенная под одним стеклом с широкоформатным экраном информационно-развлекательной системы. Кажется знакомым? Да, точно такое же решение применяется на седанах Mercedes-Benz S-класса.
Боковые дефлекторы здесь вертикальные с хромированной окантовкой. На центральной консоли дефлекторы узкие, а между ними, по всей видимости, разместились стрелочные часы. Ниже на центральной консоли размещен блок климат-контроля. Рычаг селектора выбора режимов автоматической трансмиссии тут классический, расположен на широком центральном туннеле. Правее него — две «шайбы», по всей видимости, управления ездовой электроникой и мультимедийной системой.
Официальная премьера седана Aurus Сенат и микроавтобуса Aurus Арсенал состоится в рамках Московского международного автосалона (ММАС) в конце августа этого года. Но не исключено, что салон, по крайней мере седана, будет рассекречен раньше.
- Стало известно, что седан Сенат будет стоить минимум 10 млн рублей.
- Правительство России должно пересесть на седаны Aurus Сенат в конце 2018 года.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости/POOL/ТАСС
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