Росавтодор объявил дату открытия автомобильного движения по Крымскому мосту.

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту будет открыто 16 мая в 5:30 утра по московскому времени. Первыми по мосту проедут местные жители: крымчане и кубанцы. Таким образом, движение автомобильного транспорта по мосту будет открыто на полгода ранее запланированного.

Проезд по мосту откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива. На автодорожной части Крымского моста движение организовано по четырехполосной схеме (по две полосы в каждую сторону). Разрешенная скорость движения: 90 км/ч.

Автоподходы к Мосту откроются на час раньше. Для подъезда к мосту с материковой части России необходимо двигаться по федеральной трассе А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове. Далее начинается 40-километровый автоподход к Крымскому мосту. Со стороны Крыма движение начинается от развязки на трассе Симферополь-Керчь по автоподходу к мосту длиной 8,6 километра.

При этом уже завтра состоится торжественное открытие моста для его строителей: колонна техники пройдет по автоподходам и, собственно, самому Крымскому мосту.

Генеральная репетиция проезда техники состоялась накануне: очевидцы засняли проезд автокранов и автобетоносмесителей со стороны Краснодарского края в Крым.

Кроме того, в минувшие выходные был официально открыт путепровод в Керчи, который соединяет шоссе Героев Сталинграда и автомобильный подход к Крымскому мосту. Данный путепровод, по словам местных жителей, позволит значительно сократить время поездок, а также избавит город от пробок, возникающих утром и вечером.

Видео: YouTube