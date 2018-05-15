498 000 000 000 рублей: столько россияне потратили на новые автомобили

Названы лидеры по выручке от продаж новых автомобилей на российском рынке. И в традиционном рейтинге произошли серьезные перемены!

Долгое время лидером в рейтинге самых доходных была марка Toyota: она никогда не лидировала по объемам продаж в штуках, но благодаря довольно высоким сбалансированным ценам японцам удавалось оставаться на первом месте.

В январе-марте 2018 года на новые автомобили российские покупатели потратили 498 млрд рублей, это почти на четверть больше, чем годом ранее.

Но по итогам первого квартала в лидеры по выручке вышла корейская Kia, на новые автомобили этой марки в январе-марте россияне потратили 62,4 млрд рублей. При этом средневзвешенная цена у «корейцев» почти в два раза меньше, чем у Toyota: 1 196 100 против 2 357 300 рублей.

За год выручка Kia на российском рынке выросла более чем в полтора раза. У Toyota прирост составил всего 8,7%, так что ей пришлось подвинуться. Замыкает первую тройку отечественная Lada, на новые автомобили которой россияне потратили 45 млрд рублей (+37,5%).

Следом, как подсчитали в агентстве «Автостат», идут Hyundai с результатом 43,1 млрд рублей (+34,7%) и Mercedes-Benz (35,8 млрд рублей, +7,3%). Любопытно, что в первую десятку по выручке вошли как массовые бренды со средневзвешенной ценой модели меньше миллиона рублей, так и премиальные производители, у которых этот показатель превышает 3,8 млн рублей. Причем первые демонстрируют куда лучшую динамику роста на рынке.

Топ-10 компаний по выручке от продаж новых автомобилей в I квартале 2018 г.*:

Место Марка Выручка, млрд руб. К 2017, % 1. Kia 62,4 +57,9 2. Toyota 48,5 +8,7 3. Lada 45 +37,5 4. Hyundai 43,1 +34,7 5. Mercedes-Benz 35,8 +7,3 6. BMW 30,2 +19,7 7. Volkswagen 28,6 +24,1 8. Renault 28,5 +32,6 9. Nissan 26,3 +4,2 10. Lexus 20,3 +0,6

* по данным агентства «Автостат»

Ранее аналитики назвали регионы с самым большим количеством автомобилей на тысячу человек.

Российский рынок растет и доля новых автомобилей в некоторых регионах начала превышать долю подержанных.

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