498 000 000 000 рублей: столько россияне потратили на новые автомобили

Названы лидеры по выручке от продаж новых автомобилей на российском рынке. И в традиционном рейтинге произошли серьезные перемены!

Долгое время лидером в рейтинге самых доходных была марка Toyota: она никогда не лидировала по объемам продаж в штуках, но благодаря довольно высоким сбалансированным ценам японцам удавалось оставаться на первом месте.

В январе-марте 2018 года на новые автомобили российские покупатели потратили 498 млрд рублей, это почти на четверть больше, чем годом ранее.

Но по итогам первого квартала в лидеры по выручке вышла корейская Kia, на новые автомобили этой марки в январе-марте россияне потратили 62,4 млрд рублей. При этом средневзвешенная цена у «корейцев» почти в два раза меньше, чем у Toyota: 1 196 100 против 2 357 300 рублей.

За год выручка Kia на российском рынке выросла более чем в полтора раза. У Toyota прирост составил всего 8,7%, так что ей пришлось подвинуться. Замыкает первую тройку отечественная Lada, на новые автомобили которой россияне потратили 45 млрд рублей (+37,5%).

Следом, как подсчитали в агентстве «Автостат», идут Hyundai с результатом 43,1 млрд рублей (+34,7%) и Mercedes-Benz (35,8 млрд рублей, +7,3%). Любопытно, что в первую десятку по выручке вошли как массовые бренды со средневзвешенной ценой модели меньше миллиона рублей, так и премиальные производители, у которых этот показатель превышает 3,8 млн рублей. Причем первые демонстрируют куда лучшую динамику роста на рынке.

Топ-10 компаний по выручке от продаж новых автомобилей в I квартале 2018 г.*:

Место

Марка

Выручка, млрд руб.

К 2017, %

1.

Kia

62,4

+57,9

2.

Toyota

48,5

+8,7

3.

Lada

45

+37,5

4. 

Hyundai

43,1

+34,7

5.

Mercedes-Benz

35,8

+7,3

6.

BMW

30,2

+19,7

7.

Volkswagen

28,6

+24,1

8.

Renault

28,5

+32,6

9.

Nissan

26,3

+4,2

10.

Lexus

20,3

+0,6

* по данным агентства «Автостат»

Фото: depositphotos.com

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