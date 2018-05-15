498 000 000 000 рублей: столько россияне потратили на новые автомобили

Долгое время лидером в рейтинге самых доходных была марка Toyota: она никогда не лидировала по объемам продаж в штуках, но благодаря довольно высоким сбалансированным ценам японцам удавалось оставаться на первом месте.
В январе-марте 2018 года на новые автомобили российские покупатели потратили 498 млрд рублей, это почти на четверть больше, чем годом ранее.
Но по итогам первого квартала в лидеры по выручке вышла корейская Kia, на новые автомобили этой марки в январе-марте россияне потратили 62,4 млрд рублей. При этом средневзвешенная цена у «корейцев» почти в два раза меньше, чем у Toyota: 1 196 100 против 2 357 300 рублей.
За год выручка Kia на российском рынке выросла более чем в полтора раза. У Toyota прирост составил всего 8,7%, так что ей пришлось подвинуться. Замыкает первую тройку отечественная Lada, на новые автомобили которой россияне потратили 45 млрд рублей (+37,5%).
Следом, как подсчитали в агентстве «Автостат», идут Hyundai с результатом 43,1 млрд рублей (+34,7%) и Mercedes-Benz (35,8 млрд рублей, +7,3%). Любопытно, что в первую десятку по выручке вошли как массовые бренды со средневзвешенной ценой модели меньше миллиона рублей, так и премиальные производители, у которых этот показатель превышает 3,8 млн рублей. Причем первые демонстрируют куда лучшую динамику роста на рынке.
Топ-10 компаний по выручке от продаж новых автомобилей в I квартале 2018 г.*:
|
Место
|
Марка
|
Выручка, млрд руб.
|
К 2017, %
|
1.
|
Kia
|
62,4
|
+57,9
|
2.
|
Toyota
|
48,5
|
+8,7
|
3.
|
Lada
|
45
|
+37,5
|
4.
|
Hyundai
|
43,1
|
+34,7
|
5.
|
Mercedes-Benz
|
35,8
|
+7,3
|
6.
|
BMW
|
30,2
|
+19,7
|
7.
|
Volkswagen
|
28,6
|
+24,1
|
8.
|
Renault
|
28,5
|
+32,6
|
9.
|
Nissan
|
26,3
|
+4,2
|
10.
|
Lexus
|
20,3
|
+0,6
* по данным агентства «Автостат»
- Ранее аналитики назвали регионы с самым большим количеством автомобилей на тысячу человек.
- Российский рынок растет и доля новых автомобилей в некоторых регионах начала превышать долю подержанных.
Фото: depositphotos.com
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