Автомобили Ford станут совсем российскими

СП Ford Sollers задумалось над дальнейшей локализацией производства. На очереди — коробки передач.

Согласно утвержденной Правительством России стратегии развития отечественного автопрома, автопроизводители должны локализовать производство трансмиссий: сегодня это самое больное место отечественного автопрома. У нас не только нет автоматов, но и механические коробки передач уходят своей конструкцией в далекие 80-е годы прошлого столетия.

Первым иностранным автопроизводителем, задумавшимся о производстве в России коробок передач, стал Ford, который у нас собирает автомобили в рамках СП Ford Sollers.

«Создание производства коробок передач — одно из требований специнвестконтракта (СПИК), которое Минпромторг РФ в настоящее время прорабатывает с теми участниками рынка, которые дальше собираются на рынке работать. Мы тоже прорабатываем этот вопрос», — цитирует ТАСС президента СП Адиля Ширинова.

Топ-менеджер отказался вдаваться в подробности, но, вероятнее всего, в России будет локализовано производство автоматических трансмиссий: на двухпедальные автомобили приходится уже более половины продаж новых автомобилей. По словам Ширинова, производство трансмиссий будет развернуто в Татарстане.

Сегодня у СП Ford Sollers две сборочные площадки в этой республике. В Набережных Челнах собирают Ford Fiesta EcoSport, а на площадке в особой экономической зоне «Алабуга» — Ford Kuga, Explorer и Transit. Кроме того, в Татарстане у СП Ford Sollers есть и моторный завод, где делают 1,6-литровые бензиновые двигатели. Также у СП имеется завод в Ленинградской области, где производят Ford Focus и Mondeo.

Недавно Ford рассказал о специфичных терминах, которые используют рабочие на российских заводах.

В середине апреля Ford представил четвертое поколение Focus. Но когда оно появится у нас, пока неизвестно.

Фото: Ford