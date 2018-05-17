Таксист удирал от разъяренных клиентов и попал в ДТП

Это случилось ночью 15 мая в Воронеже. Недовольные слишком высокой ценой поездки пассажиры пытались задушить извозчика.

Обычно в спорах из-за цены поездки в такси пострадавшими оказываются пассажиры, но в данном случае досталось водителю. Поздно вечером 15 мая воронежский таксист вез с дачного участка до улицы Землячки молодую пару. По прибытии он попросил у пассажиров за поездку 700 рублей, но их возмутил столь высокий тариф, платить они отказались и стали на повышенных тонах выяснять с таксистом отношения. Перепалка быстро переросла в драку, к которой присоединились прибывшие на подмогу друзья пассажиров. В ходе потасовки извозчику пытались перекрыть кислород, но он вырвался, сел в машину и дал по газам, однако в панике не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Как сообщает РИА «Воронеж», полиция проводит проверку по факту этого происшествия, таксист написал на обидчиков заявление.

В конце марта поножовщиной закончился спор из-за цены поездки между водителем Яндекс.Такси и двумя пассажирами в Екатеринбурге. Извозчик порезал несговорчивых клиентов за отказ платить ему сверх тарифа, одному из пострадавших потребовалась хирургическая операция.

Также в марте в Екатеринбурге произошел еще один конфликт из-за денег между другим водителем Яндекс.Такси и пассажиркой. Взбесившийся таксист брызнул из баллончика женщине в лицо.

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