Новый BMW X5 представят уже в этом году

Самый популярный в России спортивный кроссовер в этом году ожидает смена поколений. Полностью новый BMW X5 покажут, скорее всего, в октябре на Парижском автосалоне.

Заявление о том, что новый X5 дебютирует уже в этом году, сделал глава баварской компании Харальд Крюгер на ежегодном общем собрании акционеров, не раскрыв, однако, никаких технических подробностей.

В прошлом году BMW X5 нашел в России 6720 покупателей. Главные конкуренты Audi Q7 и Mercedes-Benz GLE далеко позади — продано 3769 и 3509 экземпляров соответственно. Сможет ли сохранить лидерство новая модель — большой вопрос, ведь если сейчас Х5 — флагман линейки кроссоверов BMW, то вскоре эту роль возьмет на себя более крупная модель Х7, тестовая сборка которой на американском заводе в Спартанбурге началась еще в прошлом году. Здесь же будут делать и новый BMW X5. Оба больших кроссовера, скорее всего, получат новую модульную платформу CLAR, в связи с чем можно ожидать, что новый X5 станет чуть легче, но при этом просторнее предшественника.

Также в 2018 году ожидается премьера серийной версии купе BMW 8-й серии, концептуального предвестника которого показали в мае прошлого года в Италии на конкурсе элегантности Villa d'Este.

В июле в России начнутся продажи среднеразмерного купеобразного паркетника BMW X4 нового поколения, цены уже известны.

В феврале фирма BMW определилась с местом строительства своего завода в России.

К 2025 году BMW планирует вывести на мировой рынок 25 новых электромобилей и plug-in гибридов.

Фото: BMW