Владелец ржавого Geely через суд заставил китайцев заплатить ему 1,2 млн рублей

Кузов китайского автомобиля покрылся ржавчиной после трех лет эксплуатации. Хозяин машины потребовал у Geely вернуть деньги, ему отказали, и тогда он обратился в суд.

Житель Перми купил автомобиль марки Geely в 2014 году. Через три года кузов стал ржаветь, и владелец машины обратился в авторизированный сервисный центр за гарантийным ремонтом. Механики зачистили и закрасили ржавчину, но через некоторое время она проступила опять. Владелец решил провести независимую экспертизу состояния кузова. Она показала, что имеющиеся дефекты являются производственными и устранить их нельзя при всем желании. С этим заключением мужчина пришел в ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» с просьбой вернуть ему деньги за некачественный автомобиль, получил отказ, после чего подал иск в суд.

Интересы автовладельца представляла организация по защите прав потребителей «Правовой центр Решение» и выиграла первый же процесс в районном суде. Производитель машины попытался обжаловать его в Пермском краевом суде, но и тут потерпел фиаско. Таким образом истец, согласно решению суда, получит от ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» стоимость автомобиля — 715 950 рублей, разницу в цене — 123 050 рублей, компенсацию морального вреда — 10 000 рублей, неустойку — 250 000 рублей и штраф — 100 000 рублей. Итого: 1 199 000 рублей.

Ранее в июле владелец Лады Гранты из Пензы отсудил тройную стоимость автомобиля за ржавчину на кузове.

Также в июле другой пермяк отудил крупную сумму у халтрущиков из автосервиса, которые угробили двигатель его внедорожника Volkswagen Touareg.

Фото: Geely