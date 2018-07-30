Аналитики назвали страны, в которых литр бензина АИ-95 стоит меньше всего, а где на него самые высокие цены.

Россия попала в первую десятку стран с самым доступным топливом. Правда, рейтинг рассчитывался по состоянию на 16 апреля этого года, когда топливный кризис в России только набирал обороты.

Самое дешевое топливо по-прежнему в Венесуэле: из-за государственного субсидирования литр АИ-95 здесь стоит меньше одного цента. Впрочем, составители рейтинга из агентства Bloomberg не учитывали тот факт, что из-за гигантской инфляции купить в этой стране топливо по данной цене практически невозможно: на всех АЗС длинные очереди, а топливо отпускается в ограниченных объемах.

На втором месте находится Иран с ценой в 28 центов за литр. На третьем — Кувейт, где бензин на АЗС стоит 35 центов. Россия замыкает первую десятку стран с показателем в 72 цента за литр АИ-95. Впереди нашей страны ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия, Египет и Нигерия.

Расстраиваться пока рано: например, самое дорогое топливо продают в Гонконге, здесь литр бензина стоит 2,09 доллара, следом идут Норвегия (2,02 доллара) и Нидерланды (1,93 доллара за литр АИ-95).

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