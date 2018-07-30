Россия попала в первую десятку стран с самым доступным топливом. Правда, рейтинг рассчитывался по состоянию на 16 апреля этого года, когда топливный кризис в России только набирал обороты.
Самое дешевое топливо по-прежнему в Венесуэле: из-за государственного субсидирования литр АИ-95 здесь стоит меньше одного цента. Впрочем, составители рейтинга из агентства Bloomberg не учитывали тот факт, что из-за гигантской инфляции купить в этой стране топливо по данной цене практически невозможно: на всех АЗС длинные очереди, а топливо отпускается в ограниченных объемах.
На втором месте находится Иран с ценой в 28 центов за литр. На третьем — Кувейт, где бензин на АЗС стоит 35 центов. Россия замыкает первую десятку стран с показателем в 72 цента за литр АИ-95. Впереди нашей страны ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия, Египет и Нигерия.
Расстраиваться пока рано: например, самое дорогое топливо продают в Гонконге, здесь литр бензина стоит 2,09 доллара, следом идут Норвегия (2,02 доллара) и Нидерланды (1,93 доллара за литр АИ-95).
- Несмотря на все заверения нефтяников, в июне цены на бензин в России продолжили свой рост.
- До конца года резких колебаний цен не будет из-за принятого закона о возможности введения запретительных пошлин на экспорт топлива.
- Нефтяники прогнозируют, что через шесть лет цена топлива в России приблизится к европейской.
Фото: depositphotos.com
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