Американские подростки, у которых слишком много карманных денег и свободного времени, провели садистский эксперимент над двигателем старенького купе Ford Probe. Они заменили в нем моторное масло на популярную смазку WD-40 и поехали кататься.

Разработанная в 50-х годах прошлого века в Америке смазка WD-40 предназначена, в основном, для наружного применения: ею смазывают застарелые замки, ржавые болты и гайки, рейки, направляющие стеклоподъемников, слабонагруженные шестерни и прочую мелочь. Для этих целей сегодня предлагаются более современные и эффективные смазки на силиконовой основе, но многие автомобилисты по-прежнему предпочитают WD-40, поэтому купить ее можно в любом придорожном магазине запчастей.

Группа американских подростков купила канистру WD-40 в супермаркете и залила ее в двигатель купе Ford Probe, предварительно слив стандартное моторное масло. После этого юноши поехали кататься, ожидая какого-либо эффекта, но ничего, кроме необычного запаха в салоне, они не почувствовали, а им явно хотелось «жареного». И они своего добились! Выехали в поле, зажали педаль газа трубой, в течение нескольких минут смотрели, как двигатель молотит на предельных оборотах. В какой-то момент из раскаленной выхлопной трубы стали вырываться языки пламени, а затем загорелся двигатель, чем поверг пытливых отроков в неописуемый восторг.

Ранее «За рулем» рассказывал о другом американском юноше, который заливает в баки машин вместо топлива различные вещества: антифриз, кока-колу , жидкий азот, виски.

жидкий азот, виски. В прошлом году во Франции девушка случайно залила в мотор Mini вместо масла стеклоомывающую жидкость. Результат поверг автомехаников в шок.

Фото, видео: YouTube