Continental подружился с сервисной сетью PSA Peugeot Citroen

Шины немецкой марки появились в российской сети мультибрендовых автосервисов Euro Repar Car Service, принадлежащей французскому автоконцерну.

В Сети представлены как летние, так и зимние шины Continental, и в немецкой компании надеются, что они займут значительные объемы продаж. Основной аудиторией в Continental считают автовладельцев, которые уделяют особое внимание надежности, безопасности и высоким ходовым качествам автомобилей и шин.

Международная сеть Euro Repar Car Service принадлежит концерну PSA Group, выпускающему автомобили Peugeot, Citroen и DS. Она рассчитана на постпродажное обслуживание автомобилей не только родственных французских брендов, но и других известных и популярных марок.

В настоящее время в сеть объединено около трех тысяч станций в разных частях света, по большей части во Франции и Германии. Весной этого года года первый российский технический центр открылся в Москве. В PSA говорят о том, что в течение пяти лет количество станций Euro Repar Service достигнет пятиста.

При этом в Сети представлены запчасти под собственным брендом Eurorepar, которые были разработаны в сотрудничестве с ведущими мировыми производителями автокомпонентов.

Летние шины Continental входят в число самых популярных на российском рынке.

Весной Continental запустил облачный сервис, помогающий следить за состоянием шин грузовым автопаркам.

Фото: Continetal