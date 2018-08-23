Лада Гранта: изучаем салон рестайлинговой версии

Благодаря утечке в Сеть стали известны все подробности об изменениях, которые претерпит интерьер машины после обновления.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Сам завод пока сохраняет интригу, но благодаря появившимся страницам, судя по всему, из дилерской брошюры, все подробности стали известны за неделю до официальной презентации на Московском международном автосалоне в Москве. Все подробности о переменах, которые ждут интерьер Лады Гранты, — в нашей фотогалерее.

Лада Гранта: изучаем салон рестайлинговой версии

Фото: Lada Granta FL Club, АВТОВАЗ

Лада Гранта: изучаем салон рестайлинговой версии
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Отзывы о LADA Granta (17)

LADA 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Удобное водительское сиденье по 12 — 13 часов за день проводил за рулём и не уставал. Достаточно мощный мотор, низкий расход бензина.

Недостатки:

Слабые ступичные подшипники, "закисают" тормозные цилиндры передних тормозов, мгновенно ржавеет всё.

Комментарий:

"Так вот, при поездке в горы, мы поехали на гранте а не на шкоде." Не знаю в какие горы вы ездили, но моя гранта в Читинской области, в Бурятии и на Урале очень неохотно преодолевала перевалы в горах. Просто не хотела ехать.

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