Лада Гранта: изучаем салон рестайлинговой версии

Сам завод пока сохраняет интригу, но благодаря появившимся страницам, судя по всему, из дилерской брошюры, все подробности стали известны за неделю до официальной презентации на Московском международном автосалоне в Москве. Все подробности о переменах, которые ждут интерьер Лады Гранты, — в нашей фотогалерее.
- АВТОВАЗ станет главным ньюсмейкером предстоящего салона: помимо обновленной Лады Гранты завод покажет спортседан Lada Vesta Sport, кросс-версию хэтчбека Lada XRAY и немного обновленную Ладу 4х4.
- А главный акционер российского автогиганта, компания Renault, привезет на выставку новый кроссовер Arkana и покажет приподнятный вариант седана Logan, который получил приставку Stepway в названии.
Фото: Lada Granta FL Club, АВТОВАЗ
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