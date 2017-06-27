Агрессивный слон едва не расплющил машину с туристами!

Опубликованный в соцсетях видеоролик снят из машины жертвами нападения. На записи видно, как слон приближается по грунтовой дороге к автомобилю с людьми, а затем ударяет по нему хоботом и давит на лобовое стекло, отчего оно все покрылось трещинами и прогнулось вовнутрь. Перепуганный водитель стал сдавать назад, но слон продолжал преследование на протяжении минуты. В итоге водителю все-таки удалось отъехать от агрессивного животного на безопасную дистанцию. Сведений о пострадавших нет.
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Фото: Келли Арнольд
Видео: YouTube
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