Агрессивный слон едва не расплющил машину с туристами!

Инцидент произошел на острове Шри-Ланка. Автотуристам пришлось спасаться бегством от разъяренного животного.

Опубликованный в соцсетях видеоролик снят из машины жертвами нападения. На записи видно, как слон приближается по грунтовой дороге к автомобилю с людьми, а затем ударяет по нему хоботом и давит на лобовое стекло, отчего оно все покрылось трещинами и прогнулось вовнутрь. Перепуганный водитель стал сдавать назад, но слон продолжал преследование на протяжении минуты. В итоге водителю все-таки удалось отъехать от агрессивного животного на безопасную дистанцию. Сведений о пострадавших нет.

Фото: Келли Арнольд

Видео: YouTube