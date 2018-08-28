После дорожного конфликта со стрельбой задержали 18 человек

В дорожном конфликте, который произошел вчера в Москве, серьезные травмы получили три человека.

27 августа очевидцы сообщили в полицию о стрельбе на улице Булатниковской около дома 18 (район Бирюлево). Оперативники прибыли на место и выяснили, что произошел дорожный конфликт, в котором пострадали трое мужчин.

У мужчины 25 лет диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа, у 31-летнего гражданина также закрытая черепно-мозговая травма, колото-резаная рана живота и резаная рана локтя, а у гражданина на вид 28 лет — огнестрельные и колото-резаные ранения рук и ног.

После конфликта задержано 18 граждан, сообщает МВД. Они доставлены в органы внутренних дел, проводится проверка.

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