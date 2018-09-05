Обновленный УАЗ Патриот: подробности накануне премьеры

Не старайтесь найти на фото отличия от той версии, которая продается сегодня. Все изменения скрыты от глаз.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Производство обновленной версии внедорожника УАЗ Патриот начнется 20 сентября. При этом завод впервые будет вести видеотрансляцию на своем официальном Youtube-канале. Обо всех изменениях в конструкции машины на УАЗе пока не сообщают.

Однако представители пресс-службы оговорились, что внедорожник получит новый двигатель. Речь идет о силовом агрегате ЗМЗ-Про от коммерческого Профи: после модернизации мощность 4-цилиндрового мотора объемом 2,7 литра удалось поднять до 150 л.с.

Кроме того, были модернизированы 5-ступенчатая механическая коробка передач и подвеска автомобиля. Работы с последней заключались в установке моста от УАЗ Профи.Благодаря открытым поворотным кулакам, установке более жесткой рулевой трапеции и измененному углу наклона шкворней и рулевому демпферу удалось сократить радиус разворота на 0,8 метра.

О других новшествах пока не сообщается. Судя по всему, автомат Punch Powertrain если и появится на ульяновском внедорожнике, то позднее.

Фото: УАЗ

Обновленный УАЗ Патриот: подробности накануне премьеры
Обновленный УАЗ Патриот: подробности накануне премьеры
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Отзывы о УАЗ Patriot (18)

УАЗ 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Большой салон

Недостатки:

Весь автомобиль, большой недостаток.

Комментарий:

Проедте на нём 500 км, усталость с ног свалит. Устаёшь от шума выхлопной трубы которая выходит под заднее сидение. Копеечная экономия. Так мог сделать только идиот. Постоянное подруливание. Машину нужно постоянно держать в своей полосе. Вибрация. Ехать больше 70 км\ч просто опасно. Хотя едет 150...

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