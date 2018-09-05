Обновленный УАЗ Патриот: подробности накануне премьеры

Производство обновленной версии внедорожника УАЗ Патриот начнется 20 сентября. При этом завод впервые будет вести видеотрансляцию на своем официальном Youtube-канале. Обо всех изменениях в конструкции машины на УАЗе пока не сообщают.
Однако представители пресс-службы оговорились, что внедорожник получит новый двигатель. Речь идет о силовом агрегате ЗМЗ-Про от коммерческого Профи: после модернизации мощность 4-цилиндрового мотора объемом 2,7 литра удалось поднять до 150 л.с.
Кроме того, были модернизированы 5-ступенчатая механическая коробка передач и подвеска автомобиля. Работы с последней заключались в установке моста от УАЗ Профи.Благодаря открытым поворотным кулакам, установке более жесткой рулевой трапеции и измененному углу наклона шкворней и рулевому демпферу удалось сократить радиус разворота на 0,8 метра.
О других новшествах пока не сообщается. Судя по всему, автомат Punch Powertrain если и появится на ульяновском внедорожнике, то позднее.
- УАЗ приостановил работы над полностью новым Патриотом, но модернизация внедорожника текущего поколения продолжится.
- Этим летом Патриот получил новую раздаточную коробку от индийской компании Divgi-TTS.
- В 2018 году у Патриота появились две новые спецверсии — «Футбольная» и «Экспедиционная».
Фото: УАЗ
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