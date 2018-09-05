Обновленный УАЗ Патриот: подробности накануне премьеры

Не старайтесь найти на фото отличия от той версии, которая продается сегодня. Все изменения скрыты от глаз.

Производство обновленной версии внедорожника УАЗ Патриот начнется 20 сентября. При этом завод впервые будет вести видеотрансляцию на своем официальном Youtube-канале. Обо всех изменениях в конструкции машины на УАЗе пока не сообщают.

Однако представители пресс-службы оговорились, что внедорожник получит новый двигатель. Речь идет о силовом агрегате ЗМЗ-Про от коммерческого Профи: после модернизации мощность 4-цилиндрового мотора объемом 2,7 литра удалось поднять до 150 л.с.

Кроме того, были модернизированы 5-ступенчатая механическая коробка передач и подвеска автомобиля. Работы с последней заключались в установке моста от УАЗ Профи.Благодаря открытым поворотным кулакам, установке более жесткой рулевой трапеции и измененному углу наклона шкворней и рулевому демпферу удалось сократить радиус разворота на 0,8 метра.

О других новшествах пока не сообщается. Судя по всему, автомат Punch Powertrain если и появится на ульяновском внедорожнике, то позднее.

УАЗ приостановил работы над полностью новым Патриотом, но модернизация внедорожника текущего поколения продолжится.

Этим летом Патриот получил новую раздаточную коробку от индийской компании Divgi-TTS.

В 2018 году у Патриота появились две новые спецверсии — «Футбольная» и «Экспедиционная».

Фото: УАЗ