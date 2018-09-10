Государство выделит на льготные автокредиты 10 млрд рублей

Эти средства пойдут на возмещение выпадающих доходов банков по программам льготного автокредитования.


В 2019 году на поддержку спроса на автомобили в РФ выделят около 10 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах выставки «Гидроавиасалон-2018». В целом на поддержку автопрома направят 200 млрд рублей.

В этом году на поддержку спроса на автомобили выделено 30 млрд рублей, хотя объем поддержки и параметры еще будут уточняться, передает его слова информационное агентство ТАСС.

В 2018-м действуют две программы льготного автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Машины, собранные в России, стоимостью до 1,5 млн рублей можно приобрести по этим программам в кредит по сниженной ставке и с предоставлением 10-процентной скидки. Согласно постановлению правительства программы льготного автокредитования будут действовать до конца этого и весь следующий год.

Правда, денег на реализацию программ хватило только до мая, поэтому в июле ее продлили. Причем особо выделили категорию жителей Дальнего Востока. Здесь скидка, предоставляемая в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», увеличена до 25% от стоимости приобретаемого авто. Это делается для того, чтобы стимулировать людей покупать новые машины, а не «японки» с пробегом, как принято в этом регионе.

Пока неясно, какие меры поддержки спроса будут реализованы в 2019 году, это станет понятно ближе к концу года. В Минпромторге считают, что их нужно обновлять, чтобы стимулировать население приобретать новые автомобили.

Фото: Depositphotos

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