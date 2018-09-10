Государство выделит на льготные автокредиты 10 млрд рублей

Купил машину — не понравилась. Как вернуть? Покупка автомобиля — не свадьба, теоретически машину можно вернуть продавцу. Хотя эта процедура посложнее бракоразводного процесса. А брак и здесь ключевое слово. 7 интересных Peugeot, которых нет в России (плюс бонус!) Дела у российского подразделения Peugeot идут ни шатко ни валко, даже несмотря на то, что у компании в нашей стране есть сборочное производство, а в модельном ряду значатся сразу три кроссовера. Но вот в чем загвоздка: все кроссоверы везут из-за границы и на выходе получаются дорогими, а в России собирают только седан Peugeot 408 — не самый современный представитель теряющего популярность сегмента. Может, на других рынках у марки есть модели, которые смогли бы представлять интерес для наших покупателей? Что ж, давайте посмотрим, какие еще «пыжики» продаются в разных странах мира. Лайфхаки: еще одна хитрость в использовании кондиционера Читатель журнала «За рулем» напомнил, как важен микроклимат в автомобиле и что нужно делать для того, чтобы воздух в салоне оставался свежим. Если у вас есть свои хитрости, позволяющие продлить жизнь автомобилю и сэкономить на эксплуатации и ремонте, присылайте: авторы всех опубликованных советов получают хорошие призы.