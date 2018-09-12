Таксисты нашли способы обмануть агрегаторов

Таксисты, теряющие заработок из-за таких агрегаторов, как Яндекс.Такси или Uber, находят все новые способы борьбы с крупными сервисами.

Так, в Санкт-Петербурге таксисты научились искусственно завышать цены: они попросту одновременно выходят из приложений для водителей. В итоге в городе даже в 6 утра может возникнуть повышенный спрос на такси и, соответственно, возникает повышенный коэффициент.

В Сочи основными конкурентами местных таксистов являются сервисы каршеринга. На них водители тоже нашли управу. Перед прилетом рейса из Москвы (они обычно сильно загружены, да и москвичи, по расхожему мнению, самые богатые в России) 8–10 таксистов разбирают автомобили каршеринга, стоящие у аэропорта, и отгоняют их подальше. Все, конкуренты устранены. Затем в аэропорт они возвращаются на микроавтобусе. А если машин много, то их просто бронируют. В итоге ни одного свободного автомобиля не остается, а пассажиры уезжают на такси.

Михаил Мордасов, который написал об этом на Facebook, говорит, что не доверять словам таксистов не может, так как ни у одного оператора каршеринга из работающих в Сочи свободных автомобилей в аэропорту нет.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС