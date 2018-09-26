ГИБДД с начала года выписала штрафов на десятки миллиардов рублей

Представители Госавтоинспекции рассказали о том, сколько постановлений о нарушении правил дорожного движения было выписано за первые восемь месяцев.

В январе-августе этого года сотрудники ГИБДД выписали 87,5 млн постановлений и протоколов на водителей. Это, констатирует врио заместителя начальника Главного управления Госавтоинспекции Александр Быков, на 20 процентов больше, чем было в прошлом году.

«На начало сентября нами было составлено около 87,5 млн административных протоколов на водителей за нарушения ПДД, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года», — цитирует ТАСС Быкова.

Сумма выписанных штрафов составила около 65 миллиардов рублей. Но Александр Быков отметил, что порядка 60% штрафов оплачиваются с 50-процентной скидкой, значит в бюджет попадет значительно меньше денег.

За первые восемь месяцев в судах на основании составленных протоколов вынесено 755 тысяч постановлений. По данным ГИБДД, к сегодняшнему дню исполнено 87% из них.

Фото: Максим Зверев/Интерпресс/ТАСС

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые