ГИБДД с начала года выписала штрафов на десятки миллиардов рублей

В январе-августе этого года сотрудники ГИБДД выписали 87,5 млн постановлений и протоколов на водителей. Это, констатирует врио заместителя начальника Главного управления Госавтоинспекции Александр Быков, на 20 процентов больше, чем было в прошлом году.
«На начало сентября нами было составлено около 87,5 млн административных протоколов на водителей за нарушения ПДД, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года», — цитирует ТАСС Быкова.
Сумма выписанных штрафов составила около 65 миллиардов рублей. Но Александр Быков отметил, что порядка 60% штрафов оплачиваются с 50-процентной скидкой, значит в бюджет попадет значительно меньше денег.
За первые восемь месяцев в судах на основании составленных протоколов вынесено 755 тысяч постановлений. По данным ГИБДД, к сегодняшнему дню исполнено 87% из них.
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Фото: Максим Зверев/Интерпресс/ТАСС
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