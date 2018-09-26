ГИБДД с начала года выписала штрафов на десятки миллиардов рублей

Будут ли в России штрафовать за видеорегистраторы и радар-детекторы? Читатель журнала «За рулем» интересуется, когда в России по примеру Европы начнут наказывать за использование радар-детекторов и видеорегистраторов — ведь слухи об этом ходят уже давно. Официальный ответ дает глава ГИБДД Михаил Черников. Осторожно — перегруз! Как забивают машины под завязку Загруженный «под завязку» транспорт можно встретить на дорогах любых стран. Разница лишь в том, что где-то это скорее исключение из правил, а где-то — совершенно обычное дело. Автомобили с пробегом за 550 тысяч рублей: лучшие в классах! Внедорожник, представительский или просто мощный седан, купе и даже кабриолет — к машинам любого из этих (и не только) сегментов можно присмотреться, располагая обозначенной суммой. Только нужно четко понимать, чего ждать от такой покупки.