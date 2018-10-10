Первые Волги сошли с конвейера Горьковского автозавода 10 октября 1956 года, а выпускали автомобиль до 1970 года.

В данном исследовании речь идет о всем семействе культового автомобиля Волга. Выяснилось, что больше всего ее почитателей живет в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Наиболее популярна модель ГАЗ-3110 Волга — 35% предложений на сервисе Юла Авто. На втором месте — ГАЗ-31105 с долей в 24%. Замыкает тройку самых популярных моделей «легенды» ГАЗ-31029 с 12% предложений.

Средняя цена автомобиля этой марки составляет 100 500 рублей, причем дороже всех «двадцать первая», за которую просят 372 300 рублей, самым бюджетным оказался ГАЗ-3110 — его в среднем оценивают в 59 200 рублей. Есть и очень дорогие Волги, как, например, ГАЗ-21 1965 года выпуска в идеальном состоянии с пробегом всего 100 тыс. км. Просят за этот автомобиль 3,2 млн рублей.

Совсем старых машин на Юле Авто мало, средний возраст Волг — около 20 лет. Чаще всего встречаются белые, серебряные и черные седаны, крайне редко — вишневые, розовые и салатовые.

Как эволюционировал дизайн автомобиля от первого опытного образца к серийному товарному продукту, проследил наш автор. Это касается не только Волг, но и Москвичей, Калин, Таврий и т.д.



В Советском Союзе были и особые Волги, внешне ничем не примечательные, но под капотом которых скрывались нештатные агрегаты, а их стоимость была сравнима с показателями лучших иномарок того времени. Об этом в материале нашего автора.



Фото: Анастасия Аверина/«За рулем»